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Губернатор Петербурга не исключил введение дистанционного обучения

Губернатор Петербурга не исключил введение дистанционного обучения - РИА Новости, 28.10.2021

Губернатор Петербурга не исключил введение дистанционного обучения

Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключает введения дистанционного обучения в городских школах после каникул, но надеется, что этого не произойдет. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T23:00

2021-10-28T23:00

2021-10-28T23:04

школа

дети

санкт-петербург

александр беглов

здоровье - общество

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключает введения дистанционного обучения в городских школах после каникул, но надеется, что этого не произойдет."Школьные каникулы были определены с 25 октября по 3 ноября. В классы ребята вернутся в понедельник, 8 ноября… На всякий случай мы уже имеем опыт дистанционного обучения. Если ситуация не позволит – а я надеюсь, что все будет хорошо – тогда придется переходить на дистанционку", - сказал Беглов в эфире телеканала "78"."Будем смотреть за ситуацией, как она будет развиваться. Сейчас прогнозировать в общем-то сложно. У нас есть несколько вариантов, один из них – оптимистический. (Он предполагает), что дети 8 ноября сядут за парты", - добавил губернатор Петербурга.

https://ria.ru/20211028/shkolniki-1756759378.html

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школа, дети, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, россия