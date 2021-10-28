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Губернатор Петербурга не исключил введение дистанционного обучения
Губернатор Петербурга не исключил введение дистанционного обучения - РИА Новости, 28.10.2021
Губернатор Петербурга не исключил введение дистанционного обучения
Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключает введения дистанционного обучения в городских школах после каникул, но надеется, что этого не произойдет. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T23:00
2021-10-28T23:00
2021-10-28T23:04
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александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключает введения дистанционного обучения в городских школах после каникул, но надеется, что этого не произойдет."Школьные каникулы были определены с 25 октября по 3 ноября. В классы ребята вернутся в понедельник, 8 ноября… На всякий случай мы уже имеем опыт дистанционного обучения. Если ситуация не позволит – а я надеюсь, что все будет хорошо – тогда придется переходить на дистанционку", - сказал Беглов в эфире телеканала "78"."Будем смотреть за ситуацией, как она будет развиваться. Сейчас прогнозировать в общем-то сложно. У нас есть несколько вариантов, один из них – оптимистический. (Он предполагает), что дети 8 ноября сядут за парты", - добавил губернатор Петербурга.
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школа, дети, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, россия
23:00 28.10.2021 (обновлено: 23:04 28.10.2021)
Губернатор Петербурга не исключил введение дистанционного обучения
Губернатор Петербурга Беглов не исключил введение дистанционного обучения в школах города