https://ria.ru/20211027/ombudsmen-1756553593.html
Путин подписал указ о назначении Львовой-Беловой детским омбудсменом
Путин подписал указ о назначении Львовой-Беловой детским омбудсменом - РИА Новости, 27.10.2021
Путин подписал указ о назначении Львовой-Беловой детским омбудсменом
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Марии Львовой-Беловой детским омбудсменом, он размещен на сайте Кремля. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:24
2021-10-27T18:24
2021-10-27T19:35
россия
политика
общество
дети
владимир путин
совет федерации рф
мария львова-белова
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Марии Львовой-Беловой детским омбудсменом, он размещен на сайте Кремля."Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте России по правам ребенка сроком на пять лет", — говорится в документе.Ранее президент предложил сенатору стать детским омбудсменом. Путин отметил большой опыт Львовой-Беловой, а также ее общественную работу.Сенатор поблагодарила президента за оказанное доверие. Она напомнила, что занимается защитой прав детей уже 15 лет. "Я понимаю, что будут темы, которые для меня пока новые", — сказала Львова-Белова, однако, она надеется, что опыт работы "на земле" с социально незащищенными категориями, многодетными детьми, с сиротами, а также деятельность в Совфеде помогут ей.Сенатор отметила важность защиты прав детей вне зависимости от их социального статуса. Она также рассказала историю, как в 15 лет в больнице впервые увидела ребенка-отказника и пообещала себе, что, когда вырастет, сделает все, чтобы у детей в России была забота и поддержка взрослых людей."Объем работы здесь большой. Миссия в высшей степени благородная. И я от всего сердца, Мария Алексеевна, желаю вам успехов", — сказал президент.У Львовой-Беловой девять детей: пять рожденных и четверо приемных, а также 13 молодых ребят с инвалидностью под опекой.Позднее она заявила РИА Новости, что приступает к обязанностям с сегодняшнего дня. Сенатор отметила, что начнет работу с анализа обращений, которые поступают в аппарат уполномоченного.Прежний детский омбудсмен Анна Кузнецова после выборов перешла на работу в Госдуму и стала вице-спикером.
https://ria.ru/20210902/deti-1748361932.html
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россия, политика, общество, дети, владимир путин, совет федерации рф, мария львова-белова
18:24 27.10.2021 (обновлено: 19:35 27.10.2021)
Путин подписал указ о назначении Львовой-Беловой детским омбудсменом
Путин назначил сенатора Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал указ о назначении сенатора Марии Львовой-Беловой
детским омбудсменом, он размещен на сайте
Кремля.
"Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте России по правам ребенка сроком на пять лет", — говорится в документе.
Ранее президент предложил сенатору стать детским омбудсменом. Путин отметил большой опыт Львовой-Беловой, а также ее общественную работу.
"Кончено, эта площадка омбудсмена по правам ребенка, она дает возможность применить все свои знания, навыки и весь свой опыт, для того чтобы на этом поприще добиваться серьезных значимых результатов уже для большого количества семей и деток", — сказал глава государства.
Сенатор поблагодарила президента за оказанное доверие. Она напомнила, что занимается защитой прав детей уже 15 лет.
"Я понимаю, что будут темы, которые для меня пока новые", — сказала Львова-Белова, однако, она надеется, что опыт работы "на земле" с социально незащищенными категориями, многодетными детьми, с сиротами, а также деятельность в Совфеде помогут ей.
Сенатор отметила важность защиты прав детей вне зависимости от их социального статуса. Она также рассказала историю, как в 15 лет в больнице впервые увидела ребенка-отказника и пообещала себе, что, когда вырастет, сделает все, чтобы у детей в России была забота и поддержка взрослых людей.
"Объем работы здесь большой. Миссия в высшей степени благородная. И я от всего сердца, Мария Алексеевна, желаю вам успехов", — сказал президент.
У Львовой-Беловой девять детей: пять рожденных и четверо приемных, а также 13 молодых ребят с инвалидностью под опекой.
Позднее она заявила РИА Новости, что приступает к обязанностям с сегодняшнего дня. Сенатор отметила, что начнет работу с анализа обращений, которые поступают в аппарат уполномоченного.
Прежний детский омбудсмен Анна Кузнецова
после выборов перешла на работу в Госдуму
и стала вице-спикером.