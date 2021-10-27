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Ленинградская область
https://ria.ru/20211027/migranty-1756478469.html
В Ленобласти ведется серьезная работа по интеграции мигрантов в обществе
В Ленобласти ведется серьезная работа по интеграции мигрантов в обществе - РИА Новости, 27.10.2021
В Ленобласти ведется серьезная работа по интеграции мигрантов в обществе
Власти Ленинградской области проводят серьезную работу по интеграции мигрантов в обществе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:38
2021-10-27T13:38
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области проводят серьезную работу по интеграции мигрантов в обществе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Ленинградская область входит в первую пятерку регионов России по привлекательности для трудовой миграции. Ежегодно в область приезжает 150 тысяч человек, чтобы работать. И мы проводим серьезную работу по их интеграции в обществе", — сказал глава региона, выступая на 41 сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы (СЕ) в Страсбурге. Его слова цитирует пресс-служба областной администрации.Дрозденко отметил, что для работы иностранцам необходимо получить специальный патент, который требует не только владения языком, но и определенных познаний в истории и местной культуре. Кроме того, при работе с мигрантами учитывается, имеют ли они родственников, проживающих на территории региона, намерены ли получить вид на жительство или гражданство Российской Федерации, обладают ли они высокими профессиональными компетенциями.Он призвал участников конгресса активно обмениваться опытом, уделяя особое внимание практическим результатам, в том числе успешным проектам уже реализованным в данной сфере.
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ленинградская область, александр дрозденко, россия
13:38 27.10.2021
 

В Ленобласти ведется серьезная работа по интеграции мигрантов в обществе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области проводят серьезную работу по интеграции мигрантов в обществе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Ленинградская область входит в первую пятерку регионов России по привлекательности для трудовой миграции. Ежегодно в область приезжает 150 тысяч человек, чтобы работать. И мы проводим серьезную работу по их интеграции в обществе", — сказал глава региона, выступая на 41 сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы (СЕ) в Страсбурге. Его слова цитирует пресс-служба областной администрации.
Дрозденко отметил, что для работы иностранцам необходимо получить специальный патент, который требует не только владения языком, но и определенных познаний в истории и местной культуре. Кроме того, при работе с мигрантами учитывается, имеют ли они родственников, проживающих на территории региона, намерены ли получить вид на жительство или гражданство Российской Федерации, обладают ли они высокими профессиональными компетенциями.
"Мы разработали специальное приложение "Добро пожаловать в Ленинградскую область", с помощью которого мигранты могут получить необходимую информацию. Также особое внимание уделяется социализации детей младшего и среднего школьного возраста. Все это приносит свои плоды", — сказал губернатор.
Он призвал участников конгресса активно обмениваться опытом, уделяя особое внимание практическим результатам, в том числе успешным проектам уже реализованным в данной сфере.
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В Ленобласти за девять месяцев ликвидировали 726 стихийных свалок
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоРоссия
 
 
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