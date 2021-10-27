МВД предложило установить госрегулирование оборота метанола
МВД предложило установить госрегулирование оборота метанола вплоть до лицензирования
© Фото : УМВД по Астраханской областиПолиция изъяла 15 тонн нелегального алкоголя в Астрахани
© Фото : УМВД по Астраханской области
В среду комитет обсудил ситуацию, возникшую в связи с массовым отравлением суррогатной алкогольной продукцией жителей Оренбургской, Курганской и Свердловской областей.
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"Вопрос стоит остро. Одним из решений этой проблематики я вижу, что необходимо пересмотреть вопрос оборота метанола. Оборот метанола, он никак не отрегулирован. Сейчас любой ИП может приобрести метанол и продавать для дальнейшего использования в бытовых условиях… Оборот метанола необходимо регламентировать, может, даже лицензировать его и поставить критерии строгой отчетности", - сказал Ким.
По его словам, в 2019 году был приняты изменения в закон о государственном регулировании производства, оборота этилового спирта, алкоголесодержащей продукции и об ограничении употребления алкогольной продукции, после чего значительно сократились поставки этанола на нелегальное производство спиртосодержащей продукции.
"Однако нелегальные производства нередко в своей противоправной деятельности стали использовать в качестве основного сырья опасный для жизни и здоровья метиловый спирт. Анализ оперативной обстановки показал, что 2020 году в субъектах РФ участились случаи массового отравления с летальным исходом в том числе употребляющими метнолосодержащую жидкость под видом алкогольной продукции… Бутлегеры начали испытывать определенный дефицит и стали использовать метанол в производстве суррогатного продукта", - сказал Ким.
По его словам, с июля по октябрь от употребления метанолосодержащей жидкости на Алтае, в Татарстане, Карелии, Мордовии, Чувашии, Ненецкой, Тамбовской, Ленинградской, Курганской, Ярославской областей и в Санкт-Петербурге скончались 56 человек. По данным фактам следователи возбудили 24 уголовных дела по статье 109 УК РФ. Были выявлены 17 человек, которые занимались незаконными поставками метилового спирта, 16 из них сейчас арестованы.
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