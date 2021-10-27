https://ria.ru/20211027/metanol-1756485583.html

МВД предложило установить госрегулирование оборота метанола

МВД предложило установить госрегулирование оборота метанола - РИА Новости, 27.10.2021

МВД предложило установить госрегулирование оборота метанола

Оборот метилового спирта необходимо регламентировать в России вплоть до его лицензирования и установить строгую отчетность про нему, заявил начальник управления РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:07

2021-10-27T14:07

2021-10-27T14:07

общество

алкоголь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

госдума рф

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Оборот метилового спирта необходимо регламентировать в России вплоть до его лицензирования и установить строгую отчетность про нему, заявил начальник управления "Т" МВД РФ Олег Ким на заседании комитета Госдумы по экономической политике.В среду комитет обсудил ситуацию, возникшую в связи с массовым отравлением суррогатной алкогольной продукцией жителей Оренбургской, Курганской и Свердловской областей."Вопрос стоит остро. Одним из решений этой проблематики я вижу, что необходимо пересмотреть вопрос оборота метанола. Оборот метанола, он никак не отрегулирован. Сейчас любой ИП может приобрести метанол и продавать для дальнейшего использования в бытовых условиях… Оборот метанола необходимо регламентировать, может, даже лицензировать его и поставить критерии строгой отчетности", - сказал Ким.По его словам, в 2019 году был приняты изменения в закон о государственном регулировании производства, оборота этилового спирта, алкоголесодержащей продукции и об ограничении употребления алкогольной продукции, после чего значительно сократились поставки этанола на нелегальное производство спиртосодержащей продукции."Однако нелегальные производства нередко в своей противоправной деятельности стали использовать в качестве основного сырья опасный для жизни и здоровья метиловый спирт. Анализ оперативной обстановки показал, что 2020 году в субъектах РФ участились случаи массового отравления с летальным исходом в том числе употребляющими метнолосодержащую жидкость под видом алкогольной продукции… Бутлегеры начали испытывать определенный дефицит и стали использовать метанол в производстве суррогатного продукта", - сказал Ким.По его словам, с июля по октябрь от употребления метанолосодержащей жидкости на Алтае, в Татарстане, Карелии, Мордовии, Чувашии, Ненецкой, Тамбовской, Ленинградской, Курганской, Ярославской областей и в Санкт-Петербурге скончались 56 человек. По данным фактам следователи возбудили 24 уголовных дела по статье 109 УК РФ. Были выявлены 17 человек, которые занимались незаконными поставками метилового спирта, 16 из них сейчас арестованы.

https://ria.ru/20211026/otravlenie-1756346073.html

https://ria.ru/20211022/otravleniya-1755777622.html

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алкоголь, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, здоровье - общество, россия