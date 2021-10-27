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Во Франции закрыли мечеть из-за пропаганды терроризма

Во Франции закрыли мечеть из-за пропаганды терроризма - РИА Новости, 27.10.2021

Во Франции закрыли мечеть из-за пропаганды терроризма

Префект французского департамента Сарта (на западе Франции) распорядился закрыть мечеть в коммуне Аллон на 6 месяцев за оправдание вооруженного джихада, сообщил РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:58

2021-10-27T10:58

2021-10-27T11:00

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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Префект французского департамента Сарта (на западе Франции) распорядился закрыть мечеть в коммуне Аллон на 6 месяцев за оправдание вооруженного джихада, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен."По моей просьбе префект Сарты собирается закрыть мечеть в Аллоне сроком на 6 месяцев. Проповеди, читаемые в этой мечети, в значительной степени оправдывали вооруженный джихад, одновременно культивируя чувство ненависти к Франции", - написал Дарманен в своем Twitter.Как сообщает France Bleu со ссылкой на префектуру Сарты, расследование показало, что имамы, проповедующие в этой мечети, называли французов "неверными и исламофобами". В октябре 2020 года один из лидеров ассоциаций, управляющих местом религиозного культа, объяснял своим прихожанам, что Франция объявила войну исламу и необходимо подготовиться к борьбе с исламофобами.Прокуратура французского города Ле-Ман в департаменте Сарта ранее сообщила о начале расследования в отношении мечети в коммуне Аллон после того, как префектура департамента Сарта по распоряжению главы МВД Франции инициировала процедуру ее закрытия из-за пропаганды вооруженного джихада. Мечеть, которая управлялась двумя местными ассоциациями Juste Milieu и Al Qalam, посещали около 300 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/frantsiya-1604112975.html

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twitter, франция, министерство внутренних дел франции, жеральд дарманен