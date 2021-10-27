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Религия
https://ria.ru/20211027/mechet-1756436144.html
Во Франции закрыли мечеть из-за пропаганды терроризма
Во Франции закрыли мечеть из-за пропаганды терроризма - РИА Новости, 27.10.2021
Во Франции закрыли мечеть из-за пропаганды терроризма
Префект французского департамента Сарта (на западе Франции) распорядился закрыть мечеть в коммуне Аллон на 6 месяцев за оправдание вооруженного джихада, сообщил РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:58
2021-10-27T11:00
религия
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франция
министерство внутренних дел франции
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Префект французского департамента Сарта (на западе Франции) распорядился закрыть мечеть в коммуне Аллон на 6 месяцев за оправдание вооруженного джихада, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен."По моей просьбе префект Сарты собирается закрыть мечеть в Аллоне сроком на 6 месяцев. Проповеди, читаемые в этой мечети, в значительной степени оправдывали вооруженный джихад, одновременно культивируя чувство ненависти к Франции", - написал Дарманен в своем Twitter.Как сообщает France Bleu со ссылкой на префектуру Сарты, расследование показало, что имамы, проповедующие в этой мечети, называли французов "неверными и исламофобами". В октябре 2020 года один из лидеров ассоциаций, управляющих местом религиозного культа, объяснял своим прихожанам, что Франция объявила войну исламу и необходимо подготовиться к борьбе с исламофобами.Прокуратура французского города Ле-Ман в департаменте Сарта ранее сообщила о начале расследования в отношении мечети в коммуне Аллон после того, как префектура департамента Сарта по распоряжению главы МВД Франции инициировала процедуру ее закрытия из-за пропаганды вооруженного джихада. Мечеть, которая управлялась двумя местными ассоциациями Juste Milieu и Al Qalam, посещали около 300 человек.
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twitter, франция, министерство внутренних дел франции, жеральд дарманен
10:58 27.10.2021 (обновлено: 11:00 27.10.2021)
 

Во Франции закрыли мечеть из-за пропаганды терроризма

© ФотоСотрудники полиции во французском городе Труа, где вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей. Фотография очевидца
Сотрудники полиции во французском городе Труа, где вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей. Фотография очевидца - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото
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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Префект французского департамента Сарта (на западе Франции) распорядился закрыть мечеть в коммуне Аллон на 6 месяцев за оправдание вооруженного джихада, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"По моей просьбе префект Сарты собирается закрыть мечеть в Аллоне сроком на 6 месяцев. Проповеди, читаемые в этой мечети, в значительной степени оправдывали вооруженный джихад, одновременно культивируя чувство ненависти к Франции", - написал Дарманен в своем Twitter.
Как сообщает France Bleu со ссылкой на префектуру Сарты, расследование показало, что имамы, проповедующие в этой мечети, называли французов "неверными и исламофобами". В октябре 2020 года один из лидеров ассоциаций, управляющих местом религиозного культа, объяснял своим прихожанам, что Франция объявила войну исламу и необходимо подготовиться к борьбе с исламофобами.
Прокуратура французского города Ле-Ман в департаменте Сарта ранее сообщила о начале расследования в отношении мечети в коммуне Аллон после того, как префектура департамента Сарта по распоряжению главы МВД Франции инициировала процедуру ее закрытия из-за пропаганды вооруженного джихада. Мечеть, которая управлялась двумя местными ассоциациями Juste Milieu и Al Qalam, посещали около 300 человек.
Сотрудники полиции во время акции протеста желтых жилетов в Париже - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
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