https://ria.ru/20211027/khabenskiy-1756477439.html

Биография Константина Хабенского

Биография Константина Хабенского - РИА Новости, 27.10.2021

Биография Константина Хабенского

Российский актер театра и кино, народный артист России Константин Юрьевич Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:36

2021-10-27T13:36

2021-10-27T13:36

справки

санкт-петербург

константин хабенский

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Российский актер театра и кино, народный артист России Константин Юрьевич Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).Окончив 8 классов, он поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики, но ушел после третьего курса.Подрабатывал уличным музыкантом, монтировщиком в театре-студии "Суббота".В 1990 году Хабенский поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), в мастерскую Вениамина Фильштинского.В 1995 году, после окончания ЛГИТМиК, Хабенский был принят в Экспериментальный театр "Перекресток". Одновременно работал на региональном ТВ в качестве ведущего отдела музыкальных и информационных программ.В 1996 году Хабенский работал в Москве в театре "Сатирикон", где был занят в спектаклях "Трехгрошовая опера" и "Сирано де Бержерак". В том же году актер вернулся в Санкт-Петербург и начал работать в театре имени Ленсовета. На его сцене он сыграл главные роли в спектаклях режиссера Юрия Бутусова "В ожидании Годо" Сэмюэля Беккета, "Войцек" Георга Бюхнера, "Калигула" Альбера Камю. Был занят в постановках "Король, дама, валет" Владимира Набокова (Манекен, Официант, Санитар), "Братец Кролик на Диком Западе" Эдуарда Гайдая (Братец Опоссум), "Поживем – увидим" Бернарда Шоу (Валентайн).В антрепризном спектакле "Смерть Тарелкина" по пьесе Александра Сухово-Кобылина играл Варравина.В 2002 году Константин Хабенский дебютировал на сцене МХТ имени Чехова в роли Зилова в спектакле "Утиная охота" по пьесе Александра Вампилова.В 2003 году он был принят в труппу МХТ. В театре играл Алексея Турбина в "Белой гвардии" Михаила Булгакова, Клавдия в "Гамлете" Уильяма Шекспира, Мэкки в "Трехгрошовой опере" Бертольда Брехта, Контрабасиста в "Контрабасе" Патрика Зюскинда. 16 октября 2021 года на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова состоялась премьера спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" (2021), в котором актер играет одну из главных ролей. Пьеса была написана Виктором Крамером при участии самого Константина Хабенского. 27 октября 2021 года стало известно, что Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. В марте 2016 года в театре "Современник" состоялась премьера спектакля-фантазии "Не покидай свою планету" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" с Константином Хабенским в главной роли. В содружестве с альтистом и дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем "Солисты Москвы" актер создал литературно-музыкальную программу на основе пьесы "Калигула" Альбера Камю и квартета "Смерть и Девушка" Франца Шуберта и Густава Малера.Как чтец, вместе с солистами Мариинского театра и государственным симфоническим оркестром "Новая Россия", Хабенский принимает участие в литературно-музыкальной композиции "Евгений Онегин" – авторской версии Юрия Башмета по мотивам романа Александра Пушкина и оперы Петра Чайковского. В кино Константин Хабенский дебютировал в 1994 году в эпизодической роли в комедии "На кого Бог пошлет". Свои первые главные роли он сыграл в криминальной драме венгерского режиссера Тамаша Тота "Наташа" (1997) и мелодраме Дмитрия Месхиева "Женская собственность (1998). Затем последовали главные роли в драме Владимира Фокина "Дом для богатых" (2000), сериалах "Убойная сила" (2000-2005), "Линии судьбы" (2003), "Женский роман" (2003), фильмах Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор" (2004) и "Дневной дозор" (2005).Во второй половине 2000-х годов актер продолжил активно сниматься. В 2007 году на экраны вышел фильм "Ирония судьбы: Продолжение", где Хабенский сыграл одну из главных ролей – Константина Лукашина. Затем последовали главные роли в детективе "Домовой" (2008), исторической драме "Адмиралъ" (2008), голливудском боевике Бекмамбетова "Особо опасен" (оригинальное название – Wanted, 2008), комедии "Выкрутасы" (2010). В декабре 2011 года состоялась российская премьера детективного триллера шведского режиссера Томаса Альфредсона "Шпион, выйди вон!", где актер сыграл советского дипломата Полякова. Среди его киноработ последних лет – главные роли в картинах и сериалах "Белая гвардия" (2012), "Географ глобус пропил" (2013), "Петр Лещенко. Все, что было…" (2013), "Авантюристы" (2014), "Метод" (2015), "Коллектор" (2016), "Троцкий" (2017), "Фея" (2019), "Доктор Лиза", "Метод-2", "Огонь", (все – 2020), "За час до рассвета" (2021) и др.Режиссерским дебютом для Константина Хабенского стал фильм "Собибор" (2018), в котором сыграл главную роль Александра Печерского.В 2008 году Константин Хабенский основал Благотворительный фонд для детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.В 2010 году актер начал реализацию собственного проекта "Студии творческого развития благотворительного фонда Константина Хабенского". Детские творческие студии были открыты в Екатеринбурге, Казани, Уфе, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Сочи и ряде других городов России. Продолжением этого проекта стал фестиваль "Оперение" и благотворительный театральный проект "Поколение Маугли". В 2017 году Хабенский прекратил свою деятельность в качестве художественного руководителя детских региональных Студий творческого развития. Студии продолжали существовать в том же виде, но уже самостоятельно.Народный артист РФ (2012). Лауреат Государственной премией Российской Федерации "за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности" 2019 года. Награжден премией Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства (2019) в номинации "Произведение аудиовизуальных искусств" (за фильм "Собибор".Он является обладателем театральных и кинематографических премий "Чайка" (2005), "Золотой орел" (2005, 2008, 2014), "Золотой овен" (2006), Международной премии Станиславского (2007), "Ника" (2014); ТЭФИ (2016, 2018), "Звезда Театрала" (2018), премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (2016).Лауреат XXVI международной премии Фонда Андрея Первозванного "Вера и Верность" 2018 года. Лауреат кинофестивалей "Литература и кино" в Гатчине (2000), "Виват кино России!" (2003, 2014), "Кинотавр" (2005, 2013, 2016).Константин Хабенский женат вторым браком на актрисе МХТ имени Чехова Ольге Литвиновой. В 2016 году в семье родилась дочь. Его первая супруга Анастасия скончалась в декабре 2008 года после тяжелой болезни. От этого брака у актера есть сын Иван. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, санкт-петербург, константин хабенский