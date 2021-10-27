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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211027/teatr-1756462164.html
Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова - РИА Новости, 27.10.2021
Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
Актера и режиссера Константина Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:38
2021-10-27T17:59
культура
константин хабенский
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россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Актера и режиссера Константина Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.В ведомстве отметили, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу. Режиссер продолжит руководить основанной им в 2005 году Студией театрального искусства.От Хабенского в Минкультуры ждут, что он будет развивать традиции МХТ, предлагая зрителем новые творческие проекты."Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", — подчеркнули в пресс-службе.Женовач занял кресло худрука-директора МХТ имени Чехова в марте 2018 года после смерти Олега Табакова. Хабенский работает в этом театре с 2003-го.Также кадровые изменения произошли в МХАТ имени Горького, его гендиректором назначили Владимира Кехмана. При этом он покидает Новосибирский государственный театр оперы и балета, но продолжит трудиться худруком Михайловского театра.
https://sn.ria.ru/20211025/teatr-1756146819.html
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константин хабенский, мxt имени чехова, россия
12:38 27.10.2021 (обновлено: 17:59 27.10.2021)
 
Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова

Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту худрука МХТ имени Чехова

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Константин Хабенский
Актер Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Актера и режиссера Константина Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.
"Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский", — сказано в релизе.
В ведомстве отметили, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу. Режиссер продолжит руководить основанной им в 2005 году Студией театрального искусства.
От Хабенского в Минкультуры ждут, что он будет развивать традиции МХТ, предлагая зрителем новые творческие проекты.
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"Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", — подчеркнули в пресс-службе.
Женовач занял кресло худрука-директора МХТ имени Чехова в марте 2018 года после смерти Олега Табакова. Хабенский работает в этом театре с 2003-го.
Также кадровые изменения произошли в МХАТ имени Горького, его гендиректором назначили Владимира Кехмана. При этом он покидает Новосибирский государственный театр оперы и балета, но продолжит трудиться худруком Михайловского театра.
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КультураКонстантин ХабенскийМXT имени ЧеховаРоссия
 
 
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