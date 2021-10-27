https://ria.ru/20211027/teatr-1756462164.html

Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова

Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова - РИА Новости, 27.10.2021

Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова

Актера и режиссера Константина Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:38

2021-10-27T12:38

2021-10-27T17:59

культура

константин хабенский

мxt имени чехова

россия

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Актера и режиссера Константина Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.В ведомстве отметили, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу. Режиссер продолжит руководить основанной им в 2005 году Студией театрального искусства.От Хабенского в Минкультуры ждут, что он будет развивать традиции МХТ, предлагая зрителем новые творческие проекты."Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", — подчеркнули в пресс-службе.Женовач занял кресло худрука-директора МХТ имени Чехова в марте 2018 года после смерти Олега Табакова. Хабенский работает в этом театре с 2003-го.Также кадровые изменения произошли в МХАТ имени Горького, его гендиректором назначили Владимира Кехмана. При этом он покидает Новосибирский государственный театр оперы и балета, но продолжит трудиться худруком Михайловского театра.

https://sn.ria.ru/20211025/teatr-1756146819.html

https://ria.ru/20211023/std-1755956289.html

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