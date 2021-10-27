https://ria.ru/20211027/teatr-1756462164.html
Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова - РИА Новости, 27.10.2021
Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
Актера и режиссера Константина Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:38
2021-10-27T12:38
2021-10-27T17:59
культура
константин хабенский
мxt имени чехова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756480159_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e4225df011ae835a26d66e03449f422.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Актера и режиссера Константина Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.В ведомстве отметили, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу. Режиссер продолжит руководить основанной им в 2005 году Студией театрального искусства.От Хабенского в Минкультуры ждут, что он будет развивать традиции МХТ, предлагая зрителем новые творческие проекты."Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", — подчеркнули в пресс-службе.Женовач занял кресло худрука-директора МХТ имени Чехова в марте 2018 года после смерти Олега Табакова. Хабенский работает в этом театре с 2003-го.Также кадровые изменения произошли в МХАТ имени Горького, его гендиректором назначили Владимира Кехмана. При этом он покидает Новосибирский государственный театр оперы и балета, но продолжит трудиться худруком Михайловского театра.
https://sn.ria.ru/20211025/teatr-1756146819.html
https://ria.ru/20211023/std-1755956289.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756480159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac49b0f9f2c1d8932f0cefa99da3fe96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин хабенский, мxt имени чехова, россия
12:38 27.10.2021 (обновлено: 17:59 27.10.2021)
Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту худрука МХТ имени Чехова
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Актера и режиссера Константина Хабенского
назначили новым худруком МХТ имени Чехова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.
"Заслуженный деятель искусств Российской Федерации
, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский", — сказано в релизе.
В ведомстве отметили, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу. Режиссер продолжит руководить основанной им в 2005 году Студией театрального искусства.
От Хабенского в Минкультуры ждут, что он будет развивать традиции МХТ, предлагая зрителем новые творческие проекты.
"Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", — подчеркнули в пресс-службе.
Женовач занял кресло худрука-директора МХТ имени Чехова в марте 2018 года после смерти Олега Табакова. Хабенский работает в этом театре с 2003-го.
Также кадровые изменения произошли в МХАТ имени Горького, его гендиректором назначили Владимира Кехмана. При этом он покидает Новосибирский государственный театр оперы и балета, но продолжит трудиться худруком Михайловского театра.