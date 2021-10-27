https://ria.ru/20211027/kartrayt-1756516233.html

Вдову рэпера Картрайта перевели под домашний арест

Вдову рэпера Картрайта перевели под домашний арест - РИА Новости, 27.10.2021

Вдову рэпера Картрайта перевели под домашний арест

Вдову рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве, перевели под домашний арест, сообщили в объединенной... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:03

2021-10-27T16:03

2021-10-27T17:39

санкт-петербург

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербургский городской суд

россия

энди картрайт

марина кохал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756538352_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b9677e81dd855e627f7821639188aab1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Вдову рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве, перевели под домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Следствие приняло затяжной характер. Кохал избран домашний арест по 30.01.2022. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи", — сказали в пресс-службе.По делу назначили еще две экспертизы: ситуационную и автороведческую, которая должна выяснить, кто написал несколько сообщений во "ВКонтакте" от имени рэпера.Адвокат подозреваемой Сергей Лукьянов сообщил, что событие преступления до сих пор не установлено."Экспертизы назначаются для искусственного содержания Кохал под стражей. Ссылок на фактические обстоятельства, подтверждающие необходимость продления, нет. За восемь месяцев следствием не проведено ни одного действия с обвиняемой", — приводит пресс-служба судов доводы юристов.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля 2020 года в квартире дома на Невском проспекте во время конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Ее задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа — как она предположила, от передозировки наркотиков — расчленила его, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто рэпер пропал, но затем решила обратиться в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве. Кохал арестовали на два месяца, срок содержания под стражей неоднократно продлевался.

https://ria.ru/20210428/ubiystvo-1730284064.html

https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756283262.html

https://ria.ru/20211022/einar-1755792342.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта Марину Кохал отпустили из-под стражи. Кадры из суда Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта Марину Кохал отпустили из-под стражи. Кадры из суда 2021-10-27T16:03 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский городской суд, россия, энди картрайт, марина кохал