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https://ria.ru/20211027/kartrayt-1756516233.html
Вдову рэпера Картрайта перевели под домашний арест
Вдову рэпера Картрайта перевели под домашний арест - РИА Новости, 27.10.2021
Вдову рэпера Картрайта перевели под домашний арест
Вдову рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве, перевели под домашний арест, сообщили в объединенной... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:03
2021-10-27T17:39
санкт-петербург
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербургский городской суд
россия
энди картрайт
марина кохал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Вдову рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве, перевели под домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Следствие приняло затяжной характер. Кохал избран домашний арест по 30.01.2022. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи", — сказали в пресс-службе.По делу назначили еще две экспертизы: ситуационную и автороведческую, которая должна выяснить, кто написал несколько сообщений во "ВКонтакте" от имени рэпера.Адвокат подозреваемой Сергей Лукьянов сообщил, что событие преступления до сих пор не установлено."Экспертизы назначаются для искусственного содержания Кохал под стражей. Ссылок на фактические обстоятельства, подтверждающие необходимость продления, нет. За восемь месяцев следствием не проведено ни одного действия с обвиняемой", — приводит пресс-служба судов доводы юристов.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля 2020 года в квартире дома на Невском проспекте во время конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Ее задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа — как она предположила, от передозировки наркотиков — расчленила его, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто рэпер пропал, но затем решила обратиться в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве. Кохал арестовали на два месяца, срок содержания под стражей неоднократно продлевался.
https://ria.ru/20210428/ubiystvo-1730284064.html
https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756283262.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта Марину Кохал отпустили из-под стражи. Кадры из суда
Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта Марину Кохал отпустили из-под стражи. Кадры из суда
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санкт-петербург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский городской суд, россия, энди картрайт, марина кохал
16:03 27.10.2021 (обновлено: 17:39 27.10.2021)
 
Вдову рэпера Картрайта перевели под домашний арест

Вдову рэпера Картрайта Марину Кохал по решению суда перевели из СИЗО под домашний арест

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Вдову рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве, перевели под домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Следствие приняло затяжной характер. Кохал избран домашний арест по 30.01.2022. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи", — сказали в пресс-службе.
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По делу назначили еще две экспертизы: ситуационную и автороведческую, которая должна выяснить, кто написал несколько сообщений во "ВКонтакте" от имени рэпера.
Адвокат подозреваемой Сергей Лукьянов сообщил, что событие преступления до сих пор не установлено.
"Экспертизы назначаются для искусственного содержания Кохал под стражей. Ссылок на фактические обстоятельства, подтверждающие необходимость продления, нет. За восемь месяцев следствием не проведено ни одного действия с обвиняемой", — приводит пресс-служба судов доводы юристов.
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По данным СК, Кохал не позднее 29 июля 2020 года в квартире дома на Невском проспекте во время конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Ее задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа — как она предположила, от передозировки наркотиков — расчленила его, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто рэпер пропал, но затем решила обратиться в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве. Кохал арестовали на два месяца, срок содержания под стражей неоднократно продлевался.
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Санкт-ПетербургПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-Петербургский городской судРоссияЭнди КартрайтМарина Кохал
 
 
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