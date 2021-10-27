https://ria.ru/20211027/eternals-1756296648.html
Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса - РИА Новости, 27.10.2021
Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
Актрисы Анджелина Джоли и Сальма Хайек, сыгравшие Тену и Аджак в новом блокбастере Marvel "Вечные", в интервью Colider рассказали, смогли бы супергерои из этого РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T03:26
2021-10-27T03:26
2021-10-27T11:16
культура
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Актрисы Анджелина Джоли и Сальма Хайек, сыгравшие Тену и Аджак в новом блокбастере Marvel "Вечные", в интервью Colider рассказали, смогли бы супергерои из этого фильма — представители бессмертной инопланетной расы — одолеть могущественного злодея Таноса. Услышав вопрос журналиста, обе актрисы не раздумывая ответили: "Да".Возможно, Тене действительно бы удалось победить Таноса. Из комиксов об этой героине известно, что она бессмертна, обладает способностью телепортироваться, умеет летать и генерировать силовое поле.Весной поклонники блокбастеров Marvel о Мстителях раскритиковали "Вечных" после того, как на YouTube разместили первый трейлер предстоящего блокбастера. В нем главные герои утверждают, что "тысячи лет тайно защищают людей от разных угроз". Эти слова заставили зрителей задаться вопросом: почему Вечные тогда не помогли другим супергероям Marvel? Например, Мстителям, которые не раз нуждались в помощи, как это было в битве за Нью-Йорк в "Эре Альтрона" или в "Войне бесконечности", когда злодей Танос уничтожил половину человечества.Многие ждут, что на этот вопрос создатели картины ответят в фильме. Ранее стало известно, что премьеру "Вечных" перенесли. Лента Хлои Чжао в российских кинотеатрах теперь выйдет 8 ноября.Вместе с Джоли и Хайек в нем также задействованы Ричард Мэдден, Кит Харрингтон, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие.
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анджелина джоли (войт), marvel comics, сальма хайек, новости культуры, кино и сериалы, youtube, ричард мэдден
03:26 27.10.2021 (обновлено: 11:16 27.10.2021)
Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Актрисы Анджелина Джоли и Сальма Хайек, сыгравшие Тену и Аджак в новом блокбастере Marvel "Вечные", в интервью Colider рассказали, смогли бы супергерои из этого фильма — представители бессмертной инопланетной расы — одолеть могущественного злодея Таноса.
Услышав вопрос журналиста, обе актрисы не раздумывая ответили: "Да".
"Тена могла бы его уничтожить и одна", — с улыбкой сказала Хайек, указывая на свою коллегу. "Спасибо", — ответила ей Джоли.
Возможно, Тене действительно бы удалось победить Таноса. Из комиксов об этой героине известно, что она бессмертна, обладает способностью телепортироваться, умеет летать и генерировать силовое поле.
Весной поклонники блокбастеров Marvel о Мстителях раскритиковали
"Вечных" после того, как на YouTube разместили первый трейлер предстоящего блокбастера. В нем главные герои утверждают, что "тысячи лет тайно защищают людей от разных угроз".
Эти слова заставили зрителей задаться вопросом: почему Вечные тогда не помогли другим супергероям Marvel? Например, Мстителям, которые не раз нуждались в помощи, как это было в битве за Нью-Йорк в "Эре Альтрона" или в "Войне бесконечности", когда злодей Танос уничтожил половину человечества.
Многие ждут, что на этот вопрос создатели картины ответят в фильме.
Ранее стало известно
, что премьеру "Вечных" перенесли. Лента Хлои Чжао в российских кинотеатрах теперь выйдет 8 ноября.
Вместе с Джоли и Хайек в нем также задействованы Ричард Мэдден, Кит Харрингтон, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие.