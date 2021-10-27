Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211027/eternals-1756296648.html
Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса - РИА Новости, 27.10.2021
Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
Актрисы Анджелина Джоли и Сальма Хайек, сыгравшие Тену и Аджак в новом блокбастере Marvel "Вечные", в интервью Colider рассказали, смогли бы супергерои из этого РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T03:26
2021-10-27T11:16
культура
анджелина джоли (войт)
marvel comics
сальма хайек
новости культуры
кино и сериалы
youtube
ричард мэдден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756296718_190:0:3394:1802_1920x0_80_0_0_ad7ba3b4fc60c7c6408e5083baf47374.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Актрисы Анджелина Джоли и Сальма Хайек, сыгравшие Тену и Аджак в новом блокбастере Marvel "Вечные", в интервью Colider рассказали, смогли бы супергерои из этого фильма — представители бессмертной инопланетной расы — одолеть могущественного злодея Таноса. Услышав вопрос журналиста, обе актрисы не раздумывая ответили: "Да".Возможно, Тене действительно бы удалось победить Таноса. Из комиксов об этой героине известно, что она бессмертна, обладает способностью телепортироваться, умеет летать и генерировать силовое поле.Весной поклонники блокбастеров Marvel о Мстителях раскритиковали "Вечных" после того, как на YouTube разместили первый трейлер предстоящего блокбастера. В нем главные герои утверждают, что "тысячи лет тайно защищают людей от разных угроз". Эти слова заставили зрителей задаться вопросом: почему Вечные тогда не помогли другим супергероям Marvel? Например, Мстителям, которые не раз нуждались в помощи, как это было в битве за Нью-Йорк в "Эре Альтрона" или в "Войне бесконечности", когда злодей Танос уничтожил половину человечества.Многие ждут, что на этот вопрос создатели картины ответят в фильме. Ранее стало известно, что премьеру "Вечных" перенесли. Лента Хлои Чжао в российских кинотеатрах теперь выйдет 8 ноября.Вместе с Джоли и Хайек в нем также задействованы Ричард Мэдден, Кит Харрингтон, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие.
https://ria.ru/20211021/eternals-1755360627.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756296718_491:0:2894:1802_1920x0_80_0_0_e20656d3eedd932558efa2321966ac9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анджелина джоли (войт), marvel comics, сальма хайек, новости культуры, кино и сериалы, youtube, ричард мэдден
03:26 27.10.2021 (обновлено: 11:16 27.10.2021)
 
Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса

Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Актрисы Анджелина Джоли и Сальма Хайек, сыгравшие Тену и Аджак в новом блокбастере Marvel "Вечные", в интервью Colider рассказали, смогли бы супергерои из этого фильма — представители бессмертной инопланетной расы — одолеть могущественного злодея Таноса.
Услышав вопрос журналиста, обе актрисы не раздумывая ответили: "Да".
"Тена могла бы его уничтожить и одна", — с улыбкой сказала Хайек, указывая на свою коллегу. "Спасибо", — ответила ей Джоли.
Возможно, Тене действительно бы удалось победить Таноса. Из комиксов об этой героине известно, что она бессмертна, обладает способностью телепортироваться, умеет летать и генерировать силовое поле.
Весной поклонники блокбастеров Marvel о Мстителях раскритиковали "Вечных" после того, как на YouTube разместили первый трейлер предстоящего блокбастера. В нем главные герои утверждают, что "тысячи лет тайно защищают людей от разных угроз".
Эти слова заставили зрителей задаться вопросом: почему Вечные тогда не помогли другим супергероям Marvel? Например, Мстителям, которые не раз нуждались в помощи, как это было в битве за Нью-Йорк в "Эре Альтрона" или в "Войне бесконечности", когда злодей Танос уничтожил половину человечества.
Многие ждут, что на этот вопрос создатели картины ответят в фильме.
Ранее стало известно, что премьеру "Вечных" перенесли. Лента Хлои Чжао в российских кинотеатрах теперь выйдет 8 ноября.
Вместе с Джоли и Хайек в нем также задействованы Ричард Мэдден, Кит Харрингтон, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие.
Кадр из фильма Вечные
21 октября, 11:06Культура
Первые зрители поделились мнением о "Вечных"
 
КультураАнджелина Джоли (Войт)Marvel ComicsСальма ХайекНовости культурыКино и сериалыYouTubeРичард Мэдден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил Песков
12:21В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
12:21В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
12:21Лаврову подарили вазу для виски
12:20В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
12:18В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
12:18Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
12:18В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
12:18Запреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в Кремле
12:17В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
12:17Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию
12:16В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
12:14Иммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлю
12:10Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда
12:10"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19
12:10Знамя Кенигсбергского полка передали в музей Новосибирска
12:09Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:09В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"
12:08ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник
12:05Сенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит Конституции
Лента новостейМолния
Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил ПесковВ Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих днейВ Кремле прокомментировали заявление Зеленского о КрымеЛаврову подарили вазу для виски В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов УкраинеМолдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газаВ Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газуЗапреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в КремлеВ Кремле назвали закрытие границ регионов последней меройРоссияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификациюВ Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масокИммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлюЧисло занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19Знамя Кенигсбергского полка передали в музей НовосибирскаМосквичам рассказали о погоде в выходныеВ "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источникСенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит Конституции