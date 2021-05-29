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Поклонники "Мстителей" обрушились с критикой на "Вечных"

Поклонники "Мстителей" обрушились с критикой на "Вечных" - РИА Новости, 29.05.2021

Поклонники "Мстителей" обрушились с критикой на "Вечных"

Поклонники блокбастеров Marvel о "Мстителях" раскритиковали предстоящий супергеройский фильм студии "Вечные", после того, как на YouTube разместили первый... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T07:15

2021-05-29T07:15

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Поклонники блокбастеров Marvel о "Мстителях" раскритиковали предстоящий супергеройский фильм студии "Вечные", после того, как на YouTube разместили первый трейлер к нему, сообщает Independent.В "Вечных" рассказывают о представителях бессмертной инопланетной расы, которые обладают сверхсилами. Они живут на Земле уже много тысяч лет и тайно защищают людей от разных угроз. Многих зрителей эти слова сбили с толку и заставили задаться вопросом: почему Вечные не помогли другим супергероям Marvel. Например, Мстителям, которые не раз нуждались в помощи, как это было в битве за Нью-Йорк в "Эре Альтрона" или "Войне бесконечности", когда злодей Танос уничтожил половину человечества. "Только что посмотрел трейлер "Вечных". Значит, они существуют уже несколько тысяч лет и не вмешиваются до сейчас? Интересно, а чем они были заняты с 1914 по 1945 годы?" — поинтересовался пользователь в Twitter. "Получается, они спокойно наблюдали, как безумец Танос собирает все Камни Бесконечности, а затем уничтожает половину Вселенной", — высказался другой.Ответят ли на эти вопросы в фильме, получится узнать уже этой осенью. Премьера "Вечных" в российском прокате запланирована на 4 ноября.

https://ria.ru/20210524/eternals-1733710189.html

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youtube, нью-йорк (город), twitter, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics