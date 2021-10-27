https://ria.ru/20211027/drozhzhi-1756408329.html

В чем уникальность дрожжей

Медик назвала уникальные свойства дрожжей - РИА Новости, 27.10.2021

В чем уникальность дрожжей

Ферментация – главная сфера применения дрожжей. Без них невозможно представить ни кулинарию, ни современную медицину. Об уникальных свойствах этих одноклеточных РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T02:08

2021-10-27T02:08

2021-10-27T02:08

общество

здоровье - общество

светлана шевелева

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ферментация – главная сфера применения дрожжей. Без них невозможно представить ни кулинарию, ни современную медицину. Об уникальных свойствах этих одноклеточных грибов в интервью радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук Светлана Шевелева.Дрожжи используют в пищевой промышленности в первую очередь благодаря их способности сбраживать углеводы. В процессе брожения образуются этиловый спирт и углекислый газ, уточнила доктор медицинских наук, заведующая лабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Светлана Шевелева.Людям с сахарным диабетом лучше есть дрожжевой хлеб, поскольку в процессе созревания теста одноклеточные грибы "съедают" те сахара, которые легче всего усваиваются, продолжила Шевелева."Дрожжевой хлеб на основе ржаной и пшеничной муки грубого помола меньше других влияет на повышение гликемического индекса. Поэтому его рекомендуют людям, страдающим нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом", – объяснила она.При проблемах с пищеварением тоже лучше употреблять дрожжевой хлеб, чем пресный или приготовленный на бездрожжевых заквасках."Пекарские дрожжи интенсивно поднимают тесто за счет образования СО2 в процессе брожения. Благодаря этому образуется та пористость, которая, как доказано диетологами, лучше активирует выделение желудочного сока, способствуя лучшему перевариванию пищи", – добавила Шевелева.По словам эксперта, благодаря своему уникальному составу дрожжи используются в том числе и в фармацевтической промышленности."Дрожжевые лизаты служат источником витаминов группы В, незаменимых аминокислот, пептидов, нуклеотидов, которые применяются при создании биологически активных добавок к пище, лекарств, специализированных пищевых продуктов, ароматических веществ", – рассказала Светлана Шевелева.Препараты, изготовленные на основе пивных дрожжей, содержат витамины В1, В6, В12, пантотеновую кислоту, фолиевую кислоту, селен, биотин и другие ценные вещества. Врачи назначают их при малокровии, упадке сил, истощении. Но существуют и противопоказания."Дрожжи противопоказаны людям с индивидуальной непереносимостью дрожжей и дрожжевых белков – аллергией. А также тем, кто страдает метеоризмом и расстройствами кишечника, в том числе обусловленными синдромом дисбактериоза", – заключила Светлана Шевелева в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211004/grechka-1752917733.html

https://rsport.ria.ru/20211019/myaso-1755114835.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, здоровье - общество, светлана шевелева