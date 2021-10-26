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У северных Курил произошло землетрясение
У северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 26.10.2021
У северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло утром во вторник у северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T03:31
2021-10-26T03:31
землетрясение
южно-сахалинск
северо-курильск
российская академия наук
парамушир
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло утром во вторник у северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.По данным ЕГС РАН, сейсмостанция в Северо-Курильске (Парамушир) показала, что толчки были силой два балла. Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал.Жители Северо-Курильска сообщают в соцсетях, что их "хорошо потрясло", "дрожь земли" они ощущали в течение примерно 20 секунд.
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южно-сахалинск
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землетрясение, южно-сахалинск, северо-курильск, российская академия наук, парамушир
03:31 26.10.2021
 
У северных Курил произошло землетрясение

У северных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло утром во вторник у северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 10.39 (02.39 мск)... на глубине 31 километр. Эпицентр располагался в 101 километре восточнее острова Онекотан", - сообщил собеседник агентства.
По данным ЕГС РАН, сейсмостанция в Северо-Курильске (Парамушир) показала, что толчки были силой два балла. Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал.
Жители Северо-Курильска сообщают в соцсетях, что их "хорошо потрясло", "дрожь земли" они ощущали в течение примерно 20 секунд.
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ЗемлетрясениеЮжно-СахалинскСеверо-КурильскРоссийская академия наукПарамушир
 
 
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