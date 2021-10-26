https://ria.ru/20211026/zemletryasenie-1756231456.html

У северных Курил произошло землетрясение

У северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 26.10.2021

У северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло утром во вторник у северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T03:31

2021-10-26T03:31

2021-10-26T03:31

землетрясение

южно-сахалинск

северо-курильск

российская академия наук

парамушир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло утром во вторник у северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.По данным ЕГС РАН, сейсмостанция в Северо-Курильске (Парамушир) показала, что толчки были силой два балла. Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал.Жители Северо-Курильска сообщают в соцсетях, что их "хорошо потрясло", "дрожь земли" они ощущали в течение примерно 20 секунд.

https://ria.ru/20211020/zemletryasenie-1755322495.html

южно-сахалинск

северо-курильск

парамушир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, южно-сахалинск, северо-курильск, российская академия наук, парамушир