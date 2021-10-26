https://ria.ru/20211026/yuurgu-1755585613.html

Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов

Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов - РИА Новости, 26.10.2021

Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов

Исследователи из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) вошли в состав международной команды ученых, предложившей новый способ выявления... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T03:00

2021-10-26T03:00

2021-10-26T03:00

наука

технологии

челябинск

южно-уральский государственный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

индия

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Исследователи из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) вошли в состав международной команды ученых, предложившей новый способ выявления нестандартных ситуаций в пешеходных зонах. По их мнению, разработанный ими метод позволит существенно повысить безопасность пешеходов. Результаты исследования опубликованы в журнале Safety Science.Каждый год на дорогах по всему миру погибают более 270 тысяч пешеходов. В основе существующих моделей обеспечения их безопасности лежит компьютерный анализ движений пешеходов, исходя из предопределенных атрибутов, однако, по мнению ученых из ЮУрГУ, такой подход "ненадежен" из-за проблем с масштабированием изображения.Исследователи разработали новый метод прогнозирования столкновений пешеходов с другими участниками дорожного движения, например, автомобилями, скейтбордистами, велосипедистами или другими объектами в пешеходных зонах. В основе их решения лежит высокоточный анализ изображений с дорожных видеокамер с помощью нейронных сетей.По его словам, предварительная обработка изображений позволяет устранить лишнюю информацию и повысить качество снимка, что дает возможность правильно классифицировать изображение, а на конечном этапе найти на нем нужный объект.В рамках своего исследования ученые использовали нейронную сеть MRCNN, интегрированную с сетью DenseNet – "плотной" высокоточной нейронной сетью, позволяющей классифицировать изображения.Новый метод уже протестирован на ряде систем моделирования и доказал свою высокую эффективность. Исследователи отметили, что созданные на основе такой технологии компьютерные программы могли бы оказаться востребованными для служб дорожной безопасности.В исследовании участвовали ученые из России, Саудовской Аравии и Индии.

https://ria.ru/20200617/1573019207.html

https://ria.ru/20201120/mifi-1585311318.html

челябинск

россия

индия

саудовская аравия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, челябинск, южно-уральский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, индия, саудовская аравия