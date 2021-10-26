https://ria.ru/20211026/yuurgu-1755585613.html
Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов - РИА Новости, 26.10.2021
Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
Исследователи из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) вошли в состав международной команды ученых, предложившей новый способ выявления... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T03:00
2021-10-26T03:00
2021-10-26T03:00
наука
технологии
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Исследователи из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) вошли в состав международной команды ученых, предложившей новый способ выявления нестандартных ситуаций в пешеходных зонах. По их мнению, разработанный ими метод позволит существенно повысить безопасность пешеходов. Результаты исследования опубликованы в журнале Safety Science.Каждый год на дорогах по всему миру погибают более 270 тысяч пешеходов. В основе существующих моделей обеспечения их безопасности лежит компьютерный анализ движений пешеходов, исходя из предопределенных атрибутов, однако, по мнению ученых из ЮУрГУ, такой подход "ненадежен" из-за проблем с масштабированием изображения.Исследователи разработали новый метод прогнозирования столкновений пешеходов с другими участниками дорожного движения, например, автомобилями, скейтбордистами, велосипедистами или другими объектами в пешеходных зонах. В основе их решения лежит высокоточный анализ изображений с дорожных видеокамер с помощью нейронных сетей.По его словам, предварительная обработка изображений позволяет устранить лишнюю информацию и повысить качество снимка, что дает возможность правильно классифицировать изображение, а на конечном этапе найти на нем нужный объект.В рамках своего исследования ученые использовали нейронную сеть MRCNN, интегрированную с сетью DenseNet – "плотной" высокоточной нейронной сетью, позволяющей классифицировать изображения.Новый метод уже протестирован на ряде систем моделирования и доказал свою высокую эффективность. Исследователи отметили, что созданные на основе такой технологии компьютерные программы могли бы оказаться востребованными для служб дорожной безопасности.В исследовании участвовали ученые из России, Саудовской Аравии и Индии.
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технологии, челябинск, южно-уральский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, индия, саудовская аравия
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.
Исследователи из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ
) вошли в состав международной команды ученых, предложившей новый способ выявления нестандартных ситуаций в пешеходных зонах. По их мнению, разработанный ими метод позволит существенно повысить безопасность пешеходов. Результаты исследования опубликованы в журнале Safety Science
.
Каждый год на дорогах по всему миру погибают более 270 тысяч пешеходов. В основе существующих моделей обеспечения их безопасности лежит компьютерный анализ движений пешеходов, исходя из предопределенных атрибутов, однако, по мнению ученых из ЮУрГУ, такой подход "ненадежен" из-за проблем с масштабированием изображения.
Исследователи разработали новый метод прогнозирования столкновений пешеходов с другими участниками дорожного движения, например, автомобилями, скейтбордистами, велосипедистами или другими объектами в пешеходных зонах. В основе их решения лежит высокоточный анализ изображений с дорожных видеокамер с помощью нейронных сетей.
"Для выделения важных деталей и обнаружения на изображениях, полученных с камер видеонаблюдения, аномалий или нежелательных объектов в пешеходных зонах, например, велосипедистов, разработана модель CNN. Но, прежде чем применить ее к анализу изображений, необходимо провести их предварительную обработку, чтобы повысить качество изображения и убрать ненужную информацию, что позволяет ускорить анализ данных и точность выявления объектов".
Сачин Кумар
старший научный сотрудник отдела интеллектуального анализа данных и виртуализации ЮУрГУ
По его словам, предварительная обработка изображений позволяет устранить лишнюю информацию и повысить качество снимка, что дает возможность правильно классифицировать изображение, а на конечном этапе найти на нем нужный объект.
В рамках своего исследования ученые использовали нейронную сеть MRCNN, интегрированную с сетью DenseNet – "плотной" высокоточной нейронной сетью, позволяющей классифицировать изображения.
Новый метод уже протестирован на ряде систем моделирования и доказал свою высокую эффективность. Исследователи отметили, что созданные на основе такой технологии компьютерные программы могли бы оказаться востребованными для служб дорожной безопасности.
В исследовании участвовали ученые из России, Саудовской Аравии и Индии.