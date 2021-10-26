Еще один пострадавший при обрушении в Набережных Челнах обратился к врачу

Еще один пострадавший при обрушении в доме в Набережных Челнах обратился за помощью
Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.
Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.
Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.
Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.
Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.
Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.
Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.
"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.
"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.
Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.
Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.
Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.
Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.
"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.
"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.
Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.
Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.
Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.
Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.
Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.
Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.
Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.
Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.
Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.
"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.
Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.
Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.
"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.
Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.
Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.
Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.