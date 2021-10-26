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Еще один пострадавший при обрушении в Набережных Челнах обратился к врачу

Еще один пострадавший при обрушении в Набережных Челнах обратился к врачу - РИА Новости, 26.10.2021

Еще один пострадавший при обрушении в Набережных Челнах обратился к врачу

Еще один пострадавший при обрушении в доме в Набережных Челнах обратился за медицинской помощью и после обследования отпущен на амбулаторное лечение, состояние... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T07:42

2021-10-26T07:42

2021-10-26T12:53

происшествия

набережные челны

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в набережных челнах

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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Еще один пострадавший при обрушении в доме в Набережных Челнах обратился за медицинской помощью и после обследования отпущен на амбулаторное лечение, состояние двоих из трех госпитализированных в понедельник пострадавших остается тяжелым, сообщает минздрав Татарстана.По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения. Пострадавшая девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".Состояние молодого человека и мужчины, по данным минздрава, остается тяжелым, ребенка 2010 года рождения врачи перевели в Камский детский медицинский центр, его состояние стабильно.

набережные челны

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах