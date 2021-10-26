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В СБУ разрешили Басте, Елке и Ирине Круг выступать на Украине
В СБУ разрешили Басте, Елке и Ирине Круг выступать на Украине - РИА Новости, 26.10.2021
В СБУ разрешили Басте, Елке и Ирине Круг выступать на Украине
Служба безопасности Украины не располагает информацией о том, что российские артисты Василий Вакуленко (Баста), Ирина Воробьева (Круг) и Елизавета Иванцив... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:57
2021-10-26T18:57
в мире
украина
баста (василий вакуленко)
служба безопасности украины
елка (елизавета иванцив)
министерство культуры украины
ирина круг
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КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины не располагает информацией о том, что российские артисты Василий Вакуленко (Баста), Ирина Воробьева (Круг) и Елизавета Иванцив (Елка) в последнее время незаконно посещали Крым, поэтому они могут выступать на Украине, сообщает во вторник интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на СБУ.Ранее общественная организация "Крымскотатарский ресурсный центр" (КРЦ) обратилась к главе СБУ Ивану Баканову с письмом, в котором призвала рассмотреть возможность запрета въезда на Украину российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Елка) из-за их незаконных поездок в Крым."В Службе безопасности Украины не располагают информацией, что поп-певица Елка и исполнительница шансона Ирина Круг посещали временно оккупированный Россией украинский Крым через границу страны-агрессора. Рэпер Баста еще в 2017 году получил запрет на въезд из-за выступлений на крымском полуострове, но в течении трех лет новых действий в ущерб нацинтересам Украины не совершал. Из этого следует, что пока что эти артисты могут посещать страну и выступать на ее территории", - говорится в сообщении.Басте запретили на три года въезд на Украину в 2017 году. Минкульт Украины в сентябре 2020 года исключил его из "черного списка".Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
https://ria.ru/20211014/pelageya-1754604897.html
https://ria.ru/20211021/ukraina-1755547003.html
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в мире, украина, баста (василий вакуленко), служба безопасности украины, елка (елизавета иванцив), министерство культуры украины, ирина круг
18:57 26.10.2021
 
В СБУ разрешили Басте, Елке и Ирине Круг выступать на Украине

СБУ не нашла информации о посещении Бастой, Елкой и Ириной Круг территории Крыма

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины не располагает информацией о том, что российские артисты Василий Вакуленко (Баста), Ирина Воробьева (Круг) и Елизавета Иванцив (Елка) в последнее время незаконно посещали Крым, поэтому они могут выступать на Украине, сообщает во вторник интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на СБУ.
Ранее общественная организация "Крымскотатарский ресурсный центр" (КРЦ) обратилась к главе СБУ Ивану Баканову с письмом, в котором призвала рассмотреть возможность запрета въезда на Украину российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Елка) из-за их незаконных поездок в Крым.
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 17:10Шоубиз
Пелагее запретили въезд на Украину
"В Службе безопасности Украины не располагают информацией, что поп-певица Елка и исполнительница шансона Ирина Круг посещали временно оккупированный Россией украинский Крым через границу страны-агрессора. Рэпер Баста еще в 2017 году получил запрет на въезд из-за выступлений на крымском полуострове, но в течении трех лет новых действий в ущерб нацинтересам Украины не совершал. Из этого следует, что пока что эти артисты могут посещать страну и выступать на ее территории", - говорится в сообщении.
Басте запретили на три года въезд на Украину в 2017 году. Минкульт Украины в сентябре 2020 года исключил его из "черного списка".
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
Малолюдная улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 11:58
Украина внесла в черный список 13 деятелей культуры из России
 
В миреУкраинаБаста (Василий Вакуленко)Служба безопасности УкраиныЕлка (Елизавета Иванцив)Министерство культуры УкраиныИрина Круг
 
 
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