В СБУ разрешили Басте, Елке и Ирине Круг выступать на Украине
СБУ не нашла информации о посещении Бастой, Елкой и Ириной Круг территории Крыма
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины не располагает информацией о том, что российские артисты Василий Вакуленко (Баста), Ирина Воробьева (Круг) и Елизавета Иванцив (Елка) в последнее время незаконно посещали Крым, поэтому они могут выступать на Украине, сообщает во вторник интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на СБУ.
Ранее общественная организация "Крымскотатарский ресурсный центр" (КРЦ) обратилась к главе СБУ Ивану Баканову с письмом, в котором призвала рассмотреть возможность запрета въезда на Украину российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Елка) из-за их незаконных поездок в Крым.
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"В Службе безопасности Украины не располагают информацией, что поп-певица Елка и исполнительница шансона Ирина Круг посещали временно оккупированный Россией украинский Крым через границу страны-агрессора. Рэпер Баста еще в 2017 году получил запрет на въезд из-за выступлений на крымском полуострове, но в течении трех лет новых действий в ущерб нацинтересам Украины не совершал. Из этого следует, что пока что эти артисты могут посещать страну и выступать на ее территории", - говорится в сообщении.
Басте запретили на три года въезд на Украину в 2017 году. Минкульт Украины в сентябре 2020 года исключил его из "черного списка".
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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