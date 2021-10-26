https://ria.ru/20211026/ukraina-1756375882.html

В СБУ разрешили Басте, Елке и Ирине Круг выступать на Украине

В СБУ разрешили Басте, Елке и Ирине Круг выступать на Украине - РИА Новости, 26.10.2021

В СБУ разрешили Басте, Елке и Ирине Круг выступать на Украине

Служба безопасности Украины не располагает информацией о том, что российские артисты Василий Вакуленко (Баста), Ирина Воробьева (Круг) и Елизавета Иванцив... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:57

2021-10-26T18:57

2021-10-26T18:57

в мире

украина

баста (василий вакуленко)

служба безопасности украины

елка (елизавета иванцив)

министерство культуры украины

ирина круг

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КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины не располагает информацией о том, что российские артисты Василий Вакуленко (Баста), Ирина Воробьева (Круг) и Елизавета Иванцив (Елка) в последнее время незаконно посещали Крым, поэтому они могут выступать на Украине, сообщает во вторник интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на СБУ.Ранее общественная организация "Крымскотатарский ресурсный центр" (КРЦ) обратилась к главе СБУ Ивану Баканову с письмом, в котором призвала рассмотреть возможность запрета въезда на Украину российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Елка) из-за их незаконных поездок в Крым."В Службе безопасности Украины не располагают информацией, что поп-певица Елка и исполнительница шансона Ирина Круг посещали временно оккупированный Россией украинский Крым через границу страны-агрессора. Рэпер Баста еще в 2017 году получил запрет на въезд из-за выступлений на крымском полуострове, но в течении трех лет новых действий в ущерб нацинтересам Украины не совершал. Из этого следует, что пока что эти артисты могут посещать страну и выступать на ее территории", - говорится в сообщении.Басте запретили на три года въезд на Украину в 2017 году. Минкульт Украины в сентябре 2020 года исключил его из "черного списка".Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

https://ria.ru/20211014/pelageya-1754604897.html

https://ria.ru/20211021/ukraina-1755547003.html

украина

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в мире, украина, баста (василий вакуленко), служба безопасности украины, елка (елизавета иванцив), министерство культуры украины, ирина круг