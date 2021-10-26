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Распространение коронавируса
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Украина начала закупать медицинский кислород в Польше
Украина начала закупать медицинский кислород в Польше - РИА Новости, 26.10.2021
Украина начала закупать медицинский кислород в Польше
Украина начала закупать медицинский кислород в Польше после остановки двух крупнейших заводов по его производству, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T09:11
2021-10-26T09:11
распространение коронавируса
в мире
украина
киев
днепропетровская область
польша
александр попов
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Украина начала закупать медицинский кислород в Польше после остановки двух крупнейших заводов по его производству, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.Ранее два крупнейших на Украине завода по производству медицинского кислорода остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки заболеваемости коронавирусом. Депутат Киевсовета от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Александр Попов заявил, что ситуация с кислородом для больных COVID-19 в Киеве критическая, поскольку правительство не обеспечило стабильной работой предприятия, которые поставляют медицинский кислород в больницы."Да, с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился – ред.) на западе Украины, связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей", - заявил Ляшко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.По его словам, министерство инфраструктуры быстро, за один день, выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам.С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону по COVID-19 попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Позднее в "красную зону" перешли еще Николаевская и Ровенская области. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
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в мире, украина, киев, днепропетровская область, польша, александр попов, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор ляшко
09:11 26.10.2021
 
Украина начала закупать медицинский кислород в Польше

Украина начала закупать медицинский кислород в Польше после остановки двух заводов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВентиль системы подачи кислорода
Вентиль системы подачи кислорода - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Украина начала закупать медицинский кислород в Польше после остановки двух крупнейших заводов по его производству, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Ранее два крупнейших на Украине завода по производству медицинского кислорода остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки заболеваемости коронавирусом. Депутат Киевсовета от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Александр Попов заявил, что ситуация с кислородом для больных COVID-19 в Киеве критическая, поскольку правительство не обеспечило стабильной работой предприятия, которые поставляют медицинский кислород в больницы.
"Да, с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился – ред.) на западе Украины, связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей", - заявил Ляшко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.
По его словам, министерство инфраструктуры быстро, за один день, выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам.
С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону по COVID-19 попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Позднее в "красную зону" перешли еще Николаевская и Ровенская области. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.
Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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