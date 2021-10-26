СНБО обвинил Россию в нежелании украинцев вакцинироваться
Секретарь СНБО Данилов обвинил Россию в нежелании украинцев вакцинироваться
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что настрои среди украинцев против вакцинации продиктованы тем, что РФ ведет "информационную войну" с Киевом.
Ранее Данилов сообщил, что Украина начинает входить в пик новой волны эпидемии коронавируса, число умерших от COVID-19 может достигнуть 1 тысячи человек в сутки.
"К большому сожалению, мы сегодня находимся в состоянии информационной войны с РФ. И мы четко осознаем, что те люди, которые на сегодня работают против нашей страны, они и тему COVID сегодня разворачивают таким образом, что у нас есть большое влияние", - заявил секретарь СНБО в эфире телеканала ICTV.
С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. В "красной" зоне торговые центры, кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.
Вакцинация от COVID-19 на территории Украины стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля. Однако 15 сентября глава минздрава Виктор Ляшко заявил, что вакцина Moderna в стране закончилась.