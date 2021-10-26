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СНБО обвинил Россию в нежелании украинцев вакцинироваться
СНБО обвинил Россию в нежелании украинцев вакцинироваться - РИА Новости, 26.10.2021
СНБО обвинил Россию в нежелании украинцев вакцинироваться
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что настрои среди украинцев против вакцинации продиктованы тем, что РФ... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T00:27
2021-10-26T00:27
в мире
украина
киев
днепропетровская область
astrazeneca
алексей данилов
россия
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что настрои среди украинцев против вакцинации продиктованы тем, что РФ ведет "информационную войну" с Киевом.Ранее Данилов сообщил, что Украина начинает входить в пик новой волны эпидемии коронавируса, число умерших от COVID-19 может достигнуть 1 тысячи человек в сутки.С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. В "красной" зоне торговые центры, кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.Вакцинация от COVID-19 на территории Украины стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля. Однако 15 сентября глава минздрава Виктор Ляшко заявил, что вакцина Moderna в стране закончилась.
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в мире, украина, киев, днепропетровская область, astrazeneca , алексей данилов, россия, коронавирус covid-19, виктор ляшко
00:27 26.10.2021
 
СНБО обвинил Россию в нежелании украинцев вакцинироваться

Секретарь СНБО Данилов обвинил Россию в нежелании украинцев вакцинироваться

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что настрои среди украинцев против вакцинации продиктованы тем, что РФ ведет "информационную войну" с Киевом.
Ранее Данилов сообщил, что Украина начинает входить в пик новой волны эпидемии коронавируса, число умерших от COVID-19 может достигнуть 1 тысячи человек в сутки.

"К большому сожалению, мы сегодня находимся в состоянии информационной войны с РФ. И мы четко осознаем, что те люди, которые на сегодня работают против нашей страны, они и тему COVID сегодня разворачивают таким образом, что у нас есть большое влияние", - заявил секретарь СНБО в эфире телеканала ICTV.

С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. В "красной" зоне торговые центры, кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.
Вакцинация от COVID-19 на территории Украины стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля. Однако 15 сентября глава минздрава Виктор Ляшко заявил, что вакцина Moderna в стране закончилась.
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В миреУкраинаКиевДнепропетровская областьAstraZenecaАлексей ДаниловРоссияКоронавирус COVID-19Виктор Ляшко
 
 
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