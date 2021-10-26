https://ria.ru/20211026/ukraina-1756227140.html

СНБО обвинил Россию в нежелании украинцев вакцинироваться

СНБО обвинил Россию в нежелании украинцев вакцинироваться - РИА Новости, 26.10.2021

СНБО обвинил Россию в нежелании украинцев вакцинироваться

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что настрои среди украинцев против вакцинации продиктованы тем, что РФ... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T00:27

2021-10-26T00:27

2021-10-26T00:27

в мире

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киев

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astrazeneca

алексей данилов

россия

коронавирус covid-19

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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что настрои среди украинцев против вакцинации продиктованы тем, что РФ ведет "информационную войну" с Киевом.Ранее Данилов сообщил, что Украина начинает входить в пик новой волны эпидемии коронавируса, число умерших от COVID-19 может достигнуть 1 тысячи человек в сутки.С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. В "красной" зоне торговые центры, кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.Вакцинация от COVID-19 на территории Украины стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля. Однако 15 сентября глава минздрава Виктор Ляшко заявил, что вакцина Moderna в стране закончилась.

https://ria.ru/20211020/vaktsina-1755305965.html

украина

киев

днепропетровская область

россия

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в мире, украина, киев, днепропетровская область, astrazeneca , алексей данилов, россия, коронавирус covid-19, виктор ляшко