https://ria.ru/20211026/tseny-1756248266.html

Цены на удобрения могут заморозить до мая, сообщили СМИ

Цены на удобрения могут заморозить до мая, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2021

Цены на удобрения могут заморозить до мая, сообщили СМИ

Правительство России может заморозить рост цен на минеральные удобрения до мая следующего года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T09:55

2021-10-26T09:55

2021-10-26T09:55

экономика

фосагро

еврохим

европа

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство России может заморозить рост цен на минеральные удобрения до мая следующего года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения ситуации.Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) ранее в октябре сообщила, что ведущие производители минеральных удобрений РФ, входящие в ассоциацию, приняли решение продлить период сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года. В ассоциацию входят в том числе структуры "Фосагро", "Акрона" и "Еврохима".Тему цен на удобрения поднял 20 октября президент России Владимир Путин в контексте энергокризиса в Европе. На совещании с правительством глава государства отметил, что как только начнут расти цены на удобрения, производимые на основе газа, возникнет соблазн поднять цены и у российских производителей. В связи с этим президент попросил правительство представить комплекс мер, которые обеспечили бы интересы российских аграриев и сдерживали бы и рост цен на продовольствие.Сценарий, согласно которому рост цен на минеральные удобрения заморозят по крайней мере на весеннюю посевную следующего года, обсуждался 25 октября на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина по поддержке агропрома, пишет газета.Как пояснил один из собеседников издания, сейчас сезон заключения контрактов на поставку азотных удобрений для весеннего сева зерновых, однако у некоторых аграриев затянулись переговоры с поставщиками удобрений. По мнению аграриев, это связано с тем, что пока не понятно, какими будут цены на продукцию.Еще один источник, знакомый с ходом совещания у Мишустина, сказал, что "тему азотных удобрений обсудили, подготовят комплексные предложения". По его словам, основной обсуждавшийся вариант – продление фиксации цен на аммиачную селитру до мая 2022 года "с приоритетностью и гарантией поставок в российские регионы".Источник газеты, близкий к производителям удобрений, рассказал, что после поручения президента в правительстве прошло несколько совещаний, на которых обсуждалось ценообразование на удобрения на следующий год. По словам источника, предлагались различные варианты определения цен – "от рыночного до административного".Наиболее рыночным вариантом могло стать сохранение текущего принципа, когда химические компании держат цены на уровне среднемировых минус транспортные затраты, то есть на 20–30% ниже, отметил собеседник газеты. Кроме того, обсуждалась фиксация цены по уровню 2021 года, возможно, с поправкой на инфляцию, а также жесткие помесячные квоты поставок удобрений на внутренний рынок.Представитель Минсельхоза подтвердил газете, что "дефицит энергии и рост цен на нее в странах Европы создает предпосылки для возможного сокращения предложения минудобрений на российском рынке". В настоящее время министерство "участвует в обсуждении данного вопроса на площадке правительства РФ", добавил он.

https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745013880.html

https://ria.ru/20211021/putin-1755691632.html

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россия

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экономика, фосагро, еврохим, европа, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), михаил мишустин, россия