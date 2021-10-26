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Роскомнадзор внес Telegram в реестр соцсетей
Роскомнадзор внес Telegram в реестр соцсетей - РИА Новости, 26.10.2021
Роскомнадзор внес Telegram в реестр соцсетей
Мессенджер Telegram был внесен Роскомнадзором в реестр социальных сетей, перечень также пополнил Livejournal, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:04
2021-10-26T20:35
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мессенджер Telegram был внесен Роскомнадзором в реестр социальных сетей, перечень также пополнил Livejournal, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."26 октября 2021 года Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей еще два интернет-сервиса, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей. Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и Livejournal", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что в феврале 2021 года в силу вступил закон о самоконтроле соцсетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с ним интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.В сентябре Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства, в него в том же месяце были включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".Ведомство сообщает, что на его сайте создан специальный раздел (www.530-fz.rkn.gov.ru), в котором представлена общая информация по закону, данные о нахождении ресурса в соответствующем реестре, а также сервисы для владельцев и пользователей соцсетей."С помощью указанных сервисов граждане получат возможность подать в ведомство обращение об обнаружении ресурса с признаками социальной сети, об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых владельцем ресурса, а также направить на горячую линию иные вопросы относительно взаимодействия с социальной сетью", - добавляется в сообщении.В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Соцсети должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Соцсети также должны вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступил в силу 1 февраля 2021 года.
https://ria.ru/20211012/moshenniki-1754125907.html
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общество, технологии, twitter, владимир путин, telegram (приложение), одноклассники, facebook, россия
20:04 26.10.2021 (обновлено: 20:35 26.10.2021)
 
Роскомнадзор внес Telegram в реестр соцсетей

Роскомнадзор внес Telegram и Livejournal в реестр социальных сетей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мессенджер Telegram был внесен Роскомнадзором в реестр социальных сетей, перечень также пополнил Livejournal, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"26 октября 2021 года Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей еще два интернет-сервиса, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей. Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и Livejournal", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в феврале 2021 года в силу вступил закон о самоконтроле соцсетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с ним интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.
В сентябре Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства, в него в том же месяце были включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".
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Ведомство сообщает, что на его сайте создан специальный раздел (www.530-fz.rkn.gov.ru), в котором представлена общая информация по закону, данные о нахождении ресурса в соответствующем реестре, а также сервисы для владельцев и пользователей соцсетей.
"С помощью указанных сервисов граждане получат возможность подать в ведомство обращение об обнаружении ресурса с признаками социальной сети, об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых владельцем ресурса, а также направить на горячую линию иные вопросы относительно взаимодействия с социальной сетью", - добавляется в сообщении.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Соцсети должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Соцсети также должны вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступил в силу 1 февраля 2021 года.
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