"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
Постпред России в Вене Ульянов: Россия и Британия могли бы сотрудничать за пределами СВПД
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПостпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Россия и Великобритания могут попытаться найти общие подходы за пределами Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Редкий случай в настоящее время, когда взгляды России и Великобритании практически совпадают. Было бы разумно попытаться расширить общие подходы за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Нынешняя ситуация кажется ненормальной. Мой личный опыт говорит мне, что Великобритания и РФ могут сотрудничать", - написал Ульянов в Twitter.
Президент России Владимир Путин 25 октября поговорил по телефону с премьером-министром Британии Борисом Джонсоном. Путин и Джонсон высказались в пользу сохранения СВПД, а также обсудили климатическую проблематику, Афганистан и двусторонние отношения. Лидеры обменялись оценками ситуации в отношениях и выразили обоюдное мнение, что нужно наладить взаимодействие по ряду направлений между странами.
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