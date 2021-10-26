https://ria.ru/20211026/svpd-1756230984.html

"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией

"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией - РИА Новости, 26.10.2021

"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией

Россия и Великобритания могут попытаться найти общие подходы за пределами Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T03:07

2021-10-26T03:07

2021-10-26T03:07

в мире

афганистан

великобритания

владимир путин

михаил ульянов

борис джонсон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151118/85/1511188510_0:93:2769:1651_1920x0_80_0_0_898451fcab01d36cda9bc2bb8fff3be8.jpg

ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Россия и Великобритания могут попытаться найти общие подходы за пределами Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Президент России Владимир Путин 25 октября поговорил по телефону с премьером-министром Британии Борисом Джонсоном. Путин и Джонсон высказались в пользу сохранения СВПД, а также обсудили климатическую проблематику, Афганистан и двусторонние отношения. Лидеры обменялись оценками ситуации в отношениях и выразили обоюдное мнение, что нужно наладить взаимодействие по ряду направлений между странами.

https://ria.ru/20211014/svpd-1754644783.html

афганистан

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, великобритания, владимир путин, михаил ульянов, борис джонсон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия