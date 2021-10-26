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Китайцы засеяли амурской соей в Сюнькэ около полутора тысяч гектаров
Китайцы засеяли амурской соей в Сюнькэ около полутора тысяч гектаров - РИА Новости, 26.10.2021
Китайцы засеяли амурской соей в Сюнькэ около полутора тысяч гектаров
Высококачественными сортами сои из Амурской области заинтересовались китайские аграрии в уезде Сюнькэ (расположен напротив Михайловского района). РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:00
2021-10-26T12:00
2021-10-26T12:00
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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Высококачественными сортами сои из Амурской области заинтересовались китайские аграрии в уезде Сюнькэ (расположен напротив Михайловского района).Китайско-российский парк научно-технического сельскохозяйственного сотрудничества в качестве эксперимента засеял этой культурой площадь в 1 330 гектаров, сообщает портал Amur.life.Китайско-российский парк научно-технического сельскохозяйственного сотрудничества в уезде Сюнькэ уже много лет сотрудничает с амурскими аграриями и НИИ сельского хозяйства в Амурской области по вопросам адаптации на китайской земле таких традиционно выращиваемых в северных широтах культур, как соя, кукуруза и рис. В последнее время китайские специалисты также заинтересовались российским картофелем.Благодаря сотрудничеству с российскими НИИ здесь появляются еще и виды "под заказ для китайских сельхозпроизводителей", которые выводятся и разрабатываются российскими агрономами.Китайско-российский парк научно-технического сельскохозяйственного сотрудничества в уезде Сюнькэ имеет общую площадь в 2 400 му (168 гектаров). Сейчас здесь в качестве эксперимента разводится 21 вид различных сельскохозяйственных культур, которые хорошо растут на юге Амурской области и севере провинции Хэйлунцзян.
https://ria.ru/20211025/proekty-1756108962.html
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экономика, михайловский район, китай, амурская область, хэйлунцзян, соя, россия