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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20211026/saltychiha-1756254511.html
"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть I
"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть I - РИА Новости, 26.10.2021
"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть I
“Людоедка”, Кровавая барыня, одна из самых известных серийных убийц 18-го века. Салтычиха вошла в историю как помещица, убившая больше сотни подвластных ей крепостных. До сих пор ходят легенды, что в местах, где она жила раз в сто лет появляется ее призрак и просит помолиться, обещая показать, где спрятаны сокровища.
2021-10-26T12:00
2021-10-26T12:00
какая-то мистика
подкаст
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"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть I
“Людоедка”, Кровавая барыня, одна из самых известных серийных убийц 18-го века. Салтычиха вошла в историю как помещица, убившая больше сотни подвластных ей крепостных. До сих пор ходят легенды, что в местах, где она жила раз в сто лет появляется ее призрак и просит помолиться, обещая показать, где спрятаны сокровища.
audio/mpeg
"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть I
“Людоедка”, Кровавая барыня, одна из самых известных серийных убийц 18-го века. Салтычиха вошла в историю как помещица, убившая больше сотни подвластных ей крепостных. До сих пор ходят легенды, что в местах, где она жила раз в сто лет появляется ее призрак и просит помолиться, обещая показать, где спрятаны сокровища.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
12:00 26.10.2021
 

"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть I

Какая-то мистика
"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть I
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
“Людоедка”, Кровавая барыня, одна из самых известных серийных убийц 18-го века. Салтычиха вошла в историю как помещица, убившая больше сотни подвластных ей крепостных. До сих пор ходят легенды, что в местах, где она жила раз в сто лет появляется ее призрак и просит помолиться, обещая показать, где спрятаны сокровища.
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