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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20211031/krovavaya-1756993610.html
"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть III
"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть III - РИА Новости, 31.10.2021
"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть III
“Людоедка”, Кровавая барыня, одна из самых известных серийных убийц 18-го века. Салтычиха вошла в историю как помещица, убившая больше сотни подвластных ей крепостных. До сих пор ходят легенды, что в местах, где она жила раз в сто лет появляется ее призрак и просит помолиться, обещая показать, где спрятаны сокровища.
2021-10-31T14:00
2021-10-31T14:00
какая-то мистика
подкаст
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"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть III
“Людоедка”, Кровавая барыня, одна из самых известных серийных убийц 18-го века. Салтычиха вошла в историю как помещица, убившая больше сотни подвластных ей крепостных. До сих пор ходят легенды, что в местах, где она жила раз в сто лет появляется ее призрак и просит помолиться, обещая показать, где спрятаны сокровища.
audio/mpeg
"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть III
“Людоедка”, Кровавая барыня, одна из самых известных серийных убийц 18-го века. Салтычиха вошла в историю как помещица, убившая больше сотни подвластных ей крепостных. До сих пор ходят легенды, что в местах, где она жила раз в сто лет появляется ее призрак и просит помолиться, обещая показать, где спрятаны сокровища.
audio/mpeg
Это финальная серия истории про Салтычиху. Начало можно послушать здесь (I часть) и здесь (II часть).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
14:00 31.10.2021
 

"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть III

Какая-то мистика
"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть III
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
“Людоедка”, Кровавая барыня, одна из самых известных серийных убийц 18-го века. Салтычиха вошла в историю как помещица, убившая больше сотни подвластных ей крепостных. До сих пор ходят легенды, что в местах, где она жила раз в сто лет появляется ее призрак и просит помолиться, обещая показать, где спрятаны сокровища.
Это финальная серия истории про Салтычиху. Начало можно послушать здесь (I часть) и здесь (II часть).
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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