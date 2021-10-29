https://ria.ru/20211029/lyudoedka-1756810889.html

"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть II

"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть II - РИА Новости, 29.10.2021

"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть II

“Людоедка”, Кровавая барыня, одна из самых известных серийных убийц 18-го века. Салтычиха вошла в историю как помещица, убившая больше сотни подвластных ей крепостных. До сих пор ходят легенды, что в местах, где она жила раз в сто лет появляется ее призрак и просит помолиться, обещая показать, где спрятаны сокровища.

2021-10-29T14:00

2021-10-29T14:00

2021-10-29T14:00

какая-то мистика

подкаст

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"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть II “Людоедка”, Кровавая барыня, одна из самых известных серийных убийц 18-го века. Салтычиха вошла в историю как помещица, убившая больше сотни подвластных ей крепостных. До сих пор ходят легенды, что в местах, где она жила раз в сто лет появляется ее призрак и просит помолиться, обещая показать, где спрятаны сокровища. audio/mpeg

"Людоедка" 18 века. Кто такая Салтычиха: реальность и мистика. Часть II “Людоедка”, Кровавая барыня, одна из самых известных серийных убийц 18-го века. Салтычиха вошла в историю как помещица, убившая больше сотни подвластных ей крепостных. До сих пор ходят легенды, что в местах, где она жила раз в сто лет появляется ее призрак и просит помолиться, обещая показать, где спрятаны сокровища. audio/mpeg

Это продолжение истории про Салтычиху. Начало можно послушать здесь.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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