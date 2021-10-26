https://ria.ru/20211026/reklama-1756397533.html

Telegram запустил рекламную платформу

Telegram запустил рекламную платформу - РИА Новости, 26.10.2021

Telegram запустил рекламную платформу

Мессенджер Telegram запустил рекламную платформу, сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T21:49

2021-10-26T21:49

2021-10-26T21:49

общество

технологии

павел дуров

apple ios

google android

telegram (приложение)

windows

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мессенджер Telegram запустил рекламную платформу, сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, говорится в сообщении компании."Рекламные сообщения в Telegram отображаются в больших общедоступных каналах, имеющих от 1 тысячи подписчиков, тексты ограничены 160 символами", - сообщила компания.Мессенджер отмечает, что содержание рекламных сообщений основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются - это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.Основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале в Telegram отметил, что мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах - только в больших каналах. Он добавил, что реклама не будет навязчивой, в ней допускаются только короткие тексты, не содержащие внешние ссылки или фотографии."Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис", - добавил Дуров.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Приложение доступно для Android, iOS и macOS, Windows Phone и Windows, и Linux.

https://ria.ru/20211026/telegram-1756386250.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, павел дуров, apple ios, google android, telegram (приложение), windows