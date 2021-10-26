https://ria.ru/20211026/proisshestviya-1756243829.html

В Набережных Челнах увезли припаркованный у обрушившегося дома автомобиль

В Набережных Челнах увезли припаркованный у обрушившегося дома автомобиль - РИА Новости, 26.10.2021

В Набережных Челнах увезли припаркованный у обрушившегося дома автомобиль

Эвакуатор начал забирать машины, припаркованные у частично обрушившегося подъезда в Набережных Челнах, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T09:17

2021-10-26T09:17

2021-10-26T12:53

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в набережных челнах

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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 26 окт – РИА Новости, Светлана Задера. Эвакуатор начал забирать машины, припаркованные у частично обрушившегося подъезда в Набережных Челнах, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения. Пострадавшая девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.С утра у подъезда в ограждённой территории было припарковано два автомобиля, один уже забрал эвакуатор.Со всех сторон вокруг здания стоят люди: жители дома и соседи.За ночь службы убрали куски бетона с остановки общественного транспорта и проезжей части.Жители соседних домов подходят к спасателям и спрашивают, что им делать, ведь из-за взрыва в их домах выбило стекла.Как рассказал житель соседнего квартала, когда случился взрыв, все затряслось. "Это был не хлопок, а настоящий взрыв. Все затряслось, у машин включилась сигнализация. Я вышел на балкон, но ничего не увидел. И потом уже в социальных сетях появилась информация", - рассказывает он.

https://ria.ru/20211026/obrushenie-1756229600.html

набережные челны

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах