Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/prilozhenie-1756250375.html
Минцифры планирует создать "суперприложение" для чиновников
Минцифры планирует создать "суперприложение" для чиновников - РИА Новости, 26.10.2021
Минцифры планирует создать "суперприложение" для чиновников
Минцифры объявило тендер на создание "суперприложения"для чиновников, пишет "Коммерсант" со ссылкой на ведомство. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:09
2021-10-26T11:26
общество
технологии
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минцифры объявило тендер на создание "суперприложения"для чиновников, пишет "Коммерсант" со ссылкой на ведомство."Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников: уже объявлен тендер почти на 500 миллионов рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест", — сообщает издание.В экосистему сервиса войдут мессенджер, приложения для видеосвязи, облачное хранилище и другие ресурсы.Первый рабочий прототип ведомство рассчитывает получить до конца следующего года. Помимо заказчика его планируют протестировать в Росстате, в Пенсионном фонде, Минэкономики и фельдъегерской службе.Инициаторы нововведения предполагают, что система повысит информационную безопасность и снизит уязвимость госорганов перед санкционными рисками.
https://ria.ru/20211025/mintsifry-1756225422.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
10:09 26.10.2021 (обновлено: 11:26 26.10.2021)
 
Минцифры планирует создать "суперприложение" для чиновников

"Ъ": Минцифры выделит до 500 миллионов рублей на "суперприложение" для госслужащих

© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минцифры объявило тендер на создание "суперприложения"для чиновников, пишет "Коммерсант" со ссылкой на ведомство.
"Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников: уже объявлен тендер почти на 500 миллионов рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест", — сообщает издание.
В экосистему сервиса войдут мессенджер, приложения для видеосвязи, облачное хранилище и другие ресурсы.
Первый рабочий прототип ведомство рассчитывает получить до конца следующего года. Помимо заказчика его планируют протестировать в Росстате, в Пенсионном фонде, Минэкономики и фельдъегерской службе.
Инициаторы нововведения предполагают, что система повысит информационную безопасность и снизит уязвимость госорганов перед санкционными рисками.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 23:45
Минцифры может расширить список получателей поддержки в сфере IT
 
ОбществоТехнологииФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
Лента новостейМолния
Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в СуданеУкраинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту