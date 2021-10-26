https://ria.ru/20211026/prilozhenie-1756250375.html

Минцифры планирует создать "суперприложение" для чиновников

Минцифры планирует создать "суперприложение" для чиновников - РИА Новости, 26.10.2021

Минцифры планирует создать "суперприложение" для чиновников

Минцифры объявило тендер на создание "суперприложения"для чиновников, пишет "Коммерсант" со ссылкой на ведомство. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:09

2021-10-26T10:09

2021-10-26T11:26

общество

технологии

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минцифры объявило тендер на создание "суперприложения"для чиновников, пишет "Коммерсант" со ссылкой на ведомство."Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников: уже объявлен тендер почти на 500 миллионов рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест", — сообщает издание.В экосистему сервиса войдут мессенджер, приложения для видеосвязи, облачное хранилище и другие ресурсы.Первый рабочий прототип ведомство рассчитывает получить до конца следующего года. Помимо заказчика его планируют протестировать в Росстате, в Пенсионном фонде, Минэкономики и фельдъегерской службе.Инициаторы нововведения предполагают, что система повысит информационную безопасность и снизит уязвимость госорганов перед санкционными рисками.

https://ria.ru/20211025/mintsifry-1756225422.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)