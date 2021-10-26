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Умер экс-президент Республики Корея Ро Дэ У

Умер экс-президент Республики Корея Ро Дэ У - РИА Новости, 26.10.2021

Умер экс-президент Республики Корея Ро Дэ У

Бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У, установивший дипломатические отношения с СССР, скончался в возрасте 88 лет, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T08:25

2021-10-26T08:25

2021-10-26T10:50

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

сеул

михаил горбачев

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У, установивший дипломатические отношения с СССР, скончался в возрасте 88 лет, сообщило агентство Рёнхап.Он правил страной с 1988 по 1993 год.Ро Дэ У родился 4 декабря 1932 года в городе Тэгу. Получив военное образование, занимал руководящие посты в армии. Став преемником бывшего диктатора Чон Ду Хвана, Ро Дэ У наладил межкорейский диалог на уровне премьер-министров, и в начале 1992 года вступило в силу соглашение о ненападении, примирении, обменах и сотрудничестве с КНДР.При нем в Южной Корее шла активная борьба за демократизацию, в Сеуле и других городах обычным явлением стали демонстрации студентов и демократических сил в противостоянии с полицией.Добиваясь признания Советским Союзом и другими соцстранами, тесно связанными с КНДР, в 1990 году Ро Дэ У встретился в Сан-Франциско с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Между двумя государствами были установлены дипломатические отношения.После ухода с поста президента Ро Дэ У жил в Сеуле. В ноябре 1995-го его арестовали и посадили за взяточничество. Через два года Верховный суд приговорил его к 17 годам лишения свободы, но вскоре экс-президент вышел на свободу по амнистии.

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, южная корея, кндр (северная корея), сеул, михаил горбачев