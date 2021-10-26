https://ria.ru/20211026/peterburg-1756256626.html

В Петербурге ограничат работу транспорта в период нерабочих дней

В Петербурге ограничат работу транспорта в период нерабочих дней - РИА Новости, 26.10.2021

В Петербурге ограничат работу транспорта в период нерабочих дней

Метрополитен и наземный городской общественный транспорт в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября будут работать в штатном режиме по графику выходного дня,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:47

2021-10-26T10:47

2021-10-26T10:47

распространение коронавируса

санкт-петербург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Метрополитен и наземный городской общественный транспорт в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября будут работать в штатном режиме по графику выходного дня, сообщает городской комитет по транспорту.Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19."В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211025/ogranicheniya-1756139056.html

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санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии