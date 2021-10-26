https://ria.ru/20211026/opros-1756261845.html

Россияне назвали лучших исполнителей 2021 года

Россияне назвали лучших исполнителей 2021 года - РИА Новости, 26.10.2021

Россияне назвали лучших исполнителей 2021 года

Лучшими певцами российской эстрады в 2021 году россияне назвали Олега Газманова и Полину Гагарину, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:21

2021-10-26T11:21

2021-10-26T12:01

культура

полина гагарина

олег газманов

валерия (алла перфилова)

елена ваенга (хрулева)

баста (василий вакуленко)

григорий лепс

вциом

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Лучшими певцами российской эстрады в 2021 году россияне назвали Олега Газманова и Полину Гагарину, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.Лучшим певцом России в 2021 год среди всех опрошенных признан Олег Газманов. Его имя назвали 19 процентов респондентов. На втором месте оказался Баста (10%), на третьем – Григорий Лепс (9%). При этом в разных возрастных категориях результаты отличаются. Так, в возрастной категории от 18 до 24 лет лидером стал Баста (23%). Он также победил среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет. Победитель общего зачета Олег Газманов стал лидером среди опрошенных старше 35 лет. Наибольшую популярность он имеет в возрастной группе от 60 и старше – 30 процентов.В аналогичном опросе среди певиц победила Полина Гагарина. Свои голоса за нее отдали 17 процентов респондентов. На втором месте оказалась Пелагея, а на третьем – Елена Ваенга. За Гагарину голосовали представители возрастной категории от 18 до 44 лет. При этом в возрастной категории от 45 до 59 лет впереди оказалась Пелагея (17 процентов против 13 у Гагариной), а в возрастной группе от 60 и старше Гагарина разделила четвертую строчку рейтинга с Валерией и Ларисой Долиной (по 8%). Здесь первые места заняли Пелагея (17%), Елена Ваенга (16%) и София Ротару (10%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в партнерстве с Премией "Марка № 1 в России" 18 октября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210722/gazmanov-1742195911.html

https://ria.ru/20211025/kino-1756119893.html

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2021

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полина гагарина, олег газманов, валерия (алла перфилова), елена ваенга (хрулева), баста (василий вакуленко), григорий лепс, вциом, пелагея, лариса долина, шоу-бизнес, музыка