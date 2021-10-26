https://ria.ru/20211026/nilov-1756269079.html
"Не стали близкими": Нилов высказался о романе с Климовой и их сыне
"Не стали близкими": Нилов высказался о романе с Климовой и их сыне - РИА Новости, 26.10.2021
"Не стали близкими": Нилов высказался о романе с Климовой и их сыне
Алексей Нилов в программе "Судьба человека" признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой. Когда ребенок рос, актер много работал. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:51
2021-10-26T13:51
2021-10-26T13:51
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Алексей Нилов в программе "Судьба человека" признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой. Когда ребенок рос, актер много работал.Он добавил, что до 12 лет не общался с Никитой, и до сих пор они не стали близкими людьми. Актер узнал, что сын поступает в Высшую школу экономики, и очень рад за него. Никита будет создавать игры.Актер был женат четыре раза. Одной из его наиболее известных ролей стал образ капитана милиции Андрея Ларина в сериале "Улица разбитых фонарей".
https://ria.ru/20211024/rezhisser-1756037753.html
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знаменитости, борис корчевников
"Не стали близкими": Нилов высказался о романе с Климовой и их сыне
Нилов признался в отсутствии близких отношений с сыном от Климовой