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Шоубиз
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"Не стали близкими": Нилов высказался о романе с Климовой и их сыне
"Не стали близкими": Нилов высказался о романе с Климовой и их сыне - РИА Новости, 26.10.2021
"Не стали близкими": Нилов высказался о романе с Климовой и их сыне
Алексей Нилов в программе "Судьба человека" признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой. Когда ребенок рос, актер много работал. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:51
2021-10-26T13:51
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Алексей Нилов в программе "Судьба человека" признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой. Когда ребенок рос, актер много работал.Он добавил, что до 12 лет не общался с Никитой, и до сих пор они не стали близкими людьми. Актер узнал, что сын поступает в Высшую школу экономики, и очень рад за него. Никита будет создавать игры.Актер был женат четыре раза. Одной из его наиболее известных ролей стал образ капитана милиции Андрея Ларина в сериале "Улица разбитых фонарей".
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знаменитости, борис корчевников
13:51 26.10.2021
 
"Не стали близкими": Нилов высказался о романе с Климовой и их сыне

Нилов признался в отсутствии близких отношений с сыном от Климовой

© ВГТРККадр из программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1"
Кадр из программы Судьба человека с Борисом Корчевниковым на телеканале Россия 1
© ВГТРК
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Алексей Нилов в программе "Судьба человека" признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой. Когда ребенок рос, актер много работал.

"У нас просто была страсть. Любовь приходит через очень большое время. Сначала дружба, а потом любовь. Роман вылился в рождение чудесного человека. Я не мог быть рядом с Ириной, когда сын рос. Я работал", – отметил Нилов.

Он добавил, что до 12 лет не общался с Никитой, и до сих пор они не стали близкими людьми. Актер узнал, что сын поступает в Высшую школу экономики, и очень рад за него. Никита будет создавать игры.
Актер был женат четыре раза. Одной из его наиболее известных ролей стал образ капитана милиции Андрея Ларина в сериале "Улица разбитых фонарей".
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