https://ria.ru/20211026/nilov-1756269079.html

"Не стали близкими": Нилов высказался о романе с Климовой и их сыне

"Не стали близкими": Нилов высказался о романе с Климовой и их сыне - РИА Новости, 26.10.2021

"Не стали близкими": Нилов высказался о романе с Климовой и их сыне

Алексей Нилов в программе "Судьба человека" признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой. Когда ребенок рос, актер много работал. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:51

2021-10-26T13:51

2021-10-26T13:51

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Алексей Нилов в программе "Судьба человека" признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой. Когда ребенок рос, актер много работал.Он добавил, что до 12 лет не общался с Никитой, и до сих пор они не стали близкими людьми. Актер узнал, что сын поступает в Высшую школу экономики, и очень рад за него. Никита будет создавать игры.Актер был женат четыре раза. Одной из его наиболее известных ролей стал образ капитана милиции Андрея Ларина в сериале "Улица разбитых фонарей".

https://ria.ru/20211024/rezhisser-1756037753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, борис корчевников