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Исследование показало, почему россияне отказываются от наличных
Исследование показало, почему россияне отказываются от наличных - РИА Новости, 26.10.2021
Исследование показало, почему россияне отказываются от наличных
Главным преимуществом безналичных платежей россияне назвали удобство, также они отметили, что безналичная оплата более гигиенична в сравнении с оплатой... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T07:08
2021-10-26T07:08
экономика
общество
калининград
иркутск
новосибирск
москва
райффайзенбанк
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Главным преимуществом безналичных платежей россияне назвали удобство, также они отметили, что безналичная оплата более гигиенична в сравнении с оплатой бумажными деньгами и безопасна, говорится в исследовании Райффайзенбанка, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Согласно исследованию, более 90% россиян продолжают активно использовать банкоматы, в основном для снятия и внесения наличных, в то время как каждый десятый опрошенный заявил, что не расплачивается наличными в повседневной жизни."Банкоматы используют для снятия и внесения наличных и почти перестали использовать для оплаты услуг, мобильной связи, проверки баланса счета или погашения кредита. Эти сервисы россияне получают в мобильном приложении своего банка", - уточнили аналитики.В рамках исследования в октябре 2021 года были опрошены около 2 000 человек старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Иркутска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары и других российских городов.
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экономика, общество, калининград, иркутск, новосибирск, москва, райффайзенбанк
07:08 26.10.2021
 
Исследование показало, почему россияне отказываются от наличных

Опрос Райффайзенбанка назвал удобство и гигиеничность главными поводами отказа от наличных

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Главным преимуществом безналичных платежей россияне назвали удобство, также они отметили, что безналичная оплата более гигиенична в сравнении с оплатой бумажными деньгами и безопасна, говорится в исследовании Райффайзенбанка, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Главным аргументом в пользу безналичных платежей для россиян стало удобство - об этом заявили 96% опрошенных. На втором месте в списке причин - гигиена (37%), а на третьем - безопасность (31%). Также важным фактором для россиян стала доступность большинства функций в мобильных приложениях банков - это позволило совершать платежи и переводы онлайн без необходимости использовать банкоматы", - выяснили аналитики.
Согласно исследованию, более 90% россиян продолжают активно использовать банкоматы, в основном для снятия и внесения наличных, в то время как каждый десятый опрошенный заявил, что не расплачивается наличными в повседневной жизни.
"Банкоматы используют для снятия и внесения наличных и почти перестали использовать для оплаты услуг, мобильной связи, проверки баланса счета или погашения кредита. Эти сервисы россияне получают в мобильном приложении своего банка", - уточнили аналитики.
В рамках исследования в октябре 2021 года были опрошены около 2 000 человек старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Иркутска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары и других российских городов.
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ЭкономикаОбществоКалининградИркутскНовосибирскМоскваРайффайзенбанк
 
 
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