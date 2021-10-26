https://ria.ru/20211026/nalichnye-1756236245.html

Исследование показало, почему россияне отказываются от наличных

Исследование показало, почему россияне отказываются от наличных - РИА Новости, 26.10.2021

Исследование показало, почему россияне отказываются от наличных

Главным преимуществом безналичных платежей россияне назвали удобство, также они отметили, что безналичная оплата более гигиенична в сравнении с оплатой... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T07:08

2021-10-26T07:08

2021-10-26T07:08

экономика

общество

калининград

иркутск

новосибирск

москва

райффайзенбанк

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Главным преимуществом безналичных платежей россияне назвали удобство, также они отметили, что безналичная оплата более гигиенична в сравнении с оплатой бумажными деньгами и безопасна, говорится в исследовании Райффайзенбанка, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Согласно исследованию, более 90% россиян продолжают активно использовать банкоматы, в основном для снятия и внесения наличных, в то время как каждый десятый опрошенный заявил, что не расплачивается наличными в повседневной жизни."Банкоматы используют для снятия и внесения наличных и почти перестали использовать для оплаты услуг, мобильной связи, проверки баланса счета или погашения кредита. Эти сервисы россияне получают в мобильном приложении своего банка", - уточнили аналитики.В рамках исследования в октябре 2021 года были опрошены около 2 000 человек старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Иркутска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары и других российских городов.

https://ria.ru/20210223/rubl-1598622868.html

калининград

иркутск

новосибирск

москва

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2021

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экономика, общество, калининград, иркутск, новосибирск, москва, райффайзенбанк