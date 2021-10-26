https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756371995.html
Моргенштерн выразил готовность дать объяснения в СК
Моргенштерн выразил готовность дать объяснения в СК - РИА Новости, 26.10.2021
Моргенштерн выразил готовность дать объяснения в СК
Музыкант Алишер Моргенштерн готов прийти к следователю и дать объяснения по поводу своих слов о праздновании Дня Победы, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:43
2021-10-26T18:43
2021-10-26T18:43
шоубиз
общество
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
сергей жорин
россия
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Музыкант Алишер Моргенштерн готов прийти к следователю и дать объяснения по поводу своих слов о праздновании Дня Победы, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.Ранее сообщалось, что следователи по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина изучат слова певца. В рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства."Безусловно, необходимо прийти и дать объяснения. Мы сделаем это, как только нас вызовут", - сказал адвокат. Он добавил, что пока не получал повесток, но думает, что затягивать с их направлением не станут."Мы считаем, что состава преступления в его высказываниях нет. Он не призывал отменить праздник, просто выражал непонимание", - пояснил Жорин.Для него новость о проверке стала неожиданной, ведь накануне его доверитель извинился, а позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, говорил лишь о моральной ответственности. "Может быть, объяснения воспримутся через стрессовую ситуацию похода в правоохранительные органы", - добавил адвокат.
https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756283262.html
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общество, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), сергей жорин, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
Моргенштерн выразил готовность дать объяснения в СК
Адвокат Моргенштерна Жорин: мы готовы прийти в СК и объяснить слова о Дне Победы