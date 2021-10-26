https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756365326.html

СК проверит слова Моргенштерна о Дне Победы на возможное нарушение закона

СК проверит слова Моргенштерна о Дне Победы на возможное нарушение закона - РИА Новости, 26.10.2021

СК проверит слова Моргенштерна о Дне Победы на возможное нарушение закона

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить слова музыканта Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:13

2021-10-26T18:13

2021-10-26T18:56

шоубиз

происшествия

история

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

россия

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить слова музыканта Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее представители ветеранской организации обратились в СК с просьбой проверить заявления рэпера. Как указали в ведомстве, "реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны"."Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Главного следственного управления по г. Москве А. А. Стрижову организовать проверку", — говорится в сообщении.Как заявил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин, его клиент готов прийти к следователю и дать объяснения, как только придет повестка. При этом, по словам юриста, в словах Моргенштерна нет состава преступления.Вчера на ютьюб-канале Ксении Собчак вышло интервью с рэпером, в котором прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад".По словам Жорина, певец не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом".Сам рэпер извинился за свои слова, которые "вырвали из контекста". Как заявил Моргенштерн, он просто пожелал стране новых побед, но не смог корректно сформулировать мысль. Музыкант добавил, что уважает и гордится ветеранами и никого не хотел обидеть.

https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756283262.html

https://ria.ru/20211026/pushkov-1756370820.html

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происшествия, история, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)