https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756365326.html
СК проверит слова Моргенштерна о Дне Победы на возможное нарушение закона
СК проверит слова Моргенштерна о Дне Победы на возможное нарушение закона - РИА Новости, 26.10.2021
СК проверит слова Моргенштерна о Дне Победы на возможное нарушение закона
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить слова музыканта Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:13
2021-10-26T18:13
2021-10-26T18:56
шоубиз
происшествия
история
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
моргенштерн (алишер моргенштерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить слова музыканта Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее представители ветеранской организации обратились в СК с просьбой проверить заявления рэпера. Как указали в ведомстве, "реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны"."Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Главного следственного управления по г. Москве А. А. Стрижову организовать проверку", — говорится в сообщении.Как заявил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин, его клиент готов прийти к следователю и дать объяснения, как только придет повестка. При этом, по словам юриста, в словах Моргенштерна нет состава преступления.Вчера на ютьюб-канале Ксении Собчак вышло интервью с рэпером, в котором прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад".По словам Жорина, певец не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом".Сам рэпер извинился за свои слова, которые "вырвали из контекста". Как заявил Моргенштерн, он просто пожелал стране новых побед, но не смог корректно сформулировать мысль. Музыкант добавил, что уважает и гордится ветеранами и никого не хотел обидеть.
https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756283262.html
https://ria.ru/20211026/pushkov-1756370820.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, история, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
18:13 26.10.2021 (обновлено: 18:56 26.10.2021)
СК проверит слова Моргенштерна о Дне Победы на возможное нарушение закона
СК проверит слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона