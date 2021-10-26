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Шоубиз
https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756365326.html
СК проверит слова Моргенштерна о Дне Победы на возможное нарушение закона
СК проверит слова Моргенштерна о Дне Победы на возможное нарушение закона - РИА Новости, 26.10.2021
СК проверит слова Моргенштерна о Дне Победы на возможное нарушение закона
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить слова музыканта Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:13
2021-10-26T18:56
шоубиз
происшествия
история
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить слова музыканта Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее представители ветеранской организации обратились в СК с просьбой проверить заявления рэпера. Как указали в ведомстве, "реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны"."Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Главного следственного управления по г. Москве А. А. Стрижову организовать проверку", — говорится в сообщении.Как заявил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин, его клиент готов прийти к следователю и дать объяснения, как только придет повестка. При этом, по словам юриста, в словах Моргенштерна нет состава преступления.Вчера на ютьюб-канале Ксении Собчак вышло интервью с рэпером, в котором прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад".По словам Жорина, певец не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом".Сам рэпер извинился за свои слова, которые "вырвали из контекста". Как заявил Моргенштерн, он просто пожелал стране новых побед, но не смог корректно сформулировать мысль. Музыкант добавил, что уважает и гордится ветеранами и никого не хотел обидеть.
https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756283262.html
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происшествия, история, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
18:13 26.10.2021 (обновлено: 18:56 26.10.2021)
 
СК проверит слова Моргенштерна о Дне Победы на возможное нарушение закона

СК проверит слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить слова музыканта Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее представители ветеранской организации обратились в СК с просьбой проверить заявления рэпера. Как указали в ведомстве, "реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны".
"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Главного следственного управления по г. Москве А. А. Стрижову организовать проверку", — говорится в сообщении.
Как заявил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин, его клиент готов прийти к следователю и дать объяснения, как только придет повестка. При этом, по словам юриста, в словах Моргенштерна нет состава преступления.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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Вчера на ютьюб-канале Ксении Собчак вышло интервью с рэпером, в котором прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад".
По словам Жорина, певец не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом".
Сам рэпер извинился за свои слова, которые "вырвали из контекста". Как заявил Моргенштерн, он просто пожелал стране новых побед, но не смог корректно сформулировать мысль. Музыкант добавил, что уважает и гордится ветеранами и никого не хотел обидеть.
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ШоубизПроисшествияисторияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)РоссияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
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