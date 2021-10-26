В СПЧ комментарий Моргенштерна о Дне Победы назвали скверным
Член СПЧ: комментарий Моргенштерна о Дне Победы — скверный, а его автор — глупый
© Фото : Instagram.com/morgen_shternМоргенштерн
© Фото : Instagram.com/morgen_shtern
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Комментарий реп-исполнителя Моргенштерна о Дне Победы является скверным, а его автор – глупым, считает член СПЧ, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
В понедельник на YouTube-канале Собчак вышло интервью с Моргенштерном, где прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад". Адвокат исполнителя Сергей Жорин уточнил, что Моргенштерн не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом".
"Комментарий (Моргенштерна – ред.) скверный и показывает, что его автор - крайне глупый. Но уголовно преследовать за глупость и наглость не стоит. Пусть его почитатели, равно как и другие, сами оценят это по достоинству и сделают выводы", - считает Караганов, слова которого приводит официальный сайт СПЧ.
Он также подчеркнул, что не поддерживает желание ряда общественников обратиться по этому поводу в Следственный комитет и Генпрокуратуру.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя во вторник по просьбе журналистов слова рэпера, отметил, что известные люди должны нести за свои заявления моральную ответственность, и заявил, что в таких случаях хочется порекомендовать "поговорить с дедушками и бабушками, ветеранами", предположив, что такие заявления происходят не "по злобе", а от незнания.
Творчество Моргенштерна неоднократно вызывало критику. Так, весной этого года депутат Госдумы Сергей Гаврилов обращался в Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за клипа DJ Smash и Моргенштерна "Новая волна" с танцующими в храме музыкантами в костюмах, стилизованных под католические сутаны. Позже другой депутат Госдумы - Игорь Моляков пожаловался на песню "Я съел деда" Моргенштерна. В РПЦ заявляли, что критика рэпера – свидетельство нравственного здоровья россиян и их способности к защите собственной идентичности, а кощунство и богохульство не позволено никому. А в Общественной палате предлагали обсудить с Моргенштерном и другими певцами влияние их песен на культуру.
Летом Зюзинский суд Москвы назначил Моргенштерну штраф в 100 тысяч рублей, усмотрев в его песнях и клипах пропаганду наркотических средств.