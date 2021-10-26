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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756330943.html
Скандальный рэпер покаялся за свои высказывания о Дне Победы
Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы - РИА Новости, 26.10.2021
Скандальный рэпер покаялся за свои высказывания о Дне Победы
Рэпер Моргенштерн извинился за высказывание о Великой Отечественной войне. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:59
2021-10-26T17:53
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
общество
ксения собчак
великая отечественная война (1941-1945)
сергей жорин
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Рэпер Моргенштерн извинился за высказывание о Великой Отечественной войне. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.По мнению артиста, его слова вырвали из контекста. При этом он признал, что мог не совсем корректно высказаться."Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. &lt;...&gt; Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли. И уж тем более никого не хотел как-то задеть или обидеть. В день свадьбы, откровенно скажу, голова работала тяжко! Всем мир", — написал Моргенштерн.Вчера на ютьюб-канале Ксении Собчак вышло интервью с рэпером, в котором прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад".Адвокат артиста Сергей Жорин сообщил, что певец не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом". Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Моргенштерн должен нести моральную ответственность за такие заявления. Пресс-секретарь президента при этом отметил, что они, "скорее всего", происходят не "по злобе", а от незнания.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), общество, ксения собчак, великая отечественная война (1941-1945), сергей жорин
15:59 26.10.2021 (обновлено: 17:53 26.10.2021)
 
Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы

Рэпер Моргенштерн извинился за высказывание о Дне Победы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Рэпер Моргенштерн извинился за высказывание о Великой Отечественной войне. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.
По мнению артиста, его слова вырвали из контекста. При этом он признал, что мог не совсем корректно высказаться.
"Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. <...> Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли. И уж тем более никого не хотел как-то задеть или обидеть. В день свадьбы, откровенно скажу, голова работала тяжко! Всем мир", — написал Моргенштерн.
Вчера на ютьюб-канале Ксении Собчак вышло интервью с рэпером, в котором прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад".
Адвокат артиста Сергей Жорин сообщил, что певец не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом".
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Моргенштерн должен нести моральную ответственность за такие заявления. Пресс-секретарь президента при этом отметил, что они, "скорее всего", происходят не "по злобе", а от незнания.
Актер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 11:47
"Не надо наезжать и кричать": Певцов заступился за Моргенштерна
 
ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)ОбществоКсения СобчакВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей Жорин
 
 
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