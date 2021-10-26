https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756283262.html

Песков дал совет Моргенштерну после его слов о Великой Отечественной войне

Песков дал совет Моргенштерну после его слов о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 26.10.2021

Песков дал совет Моргенштерну после его слов о Великой Отечественной войне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова рэпера Моргенштерна о Дне Победы, отметив, что известные люди должны отвечать за свои... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:50

2021-10-26T12:50

2021-10-26T13:41

шоубиз

общество

дмитрий песков

великая отечественная война (1941-1945)

моргенштерн (алишер моргенштерн)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601842529_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_e0661d8905d4e34e566d84a31532a005.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова рэпера Моргенштерна о Дне Победы, отметив, что известные люди должны отвечать за свои заявления.По его словам, такие суждения, "скорее всего" происходят не "по злобе", а от незнания."Да вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать, чисто по-человечески, наверняка у них есть дедушки, бабушки — поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану <...> и поговорите с ними — и спросите, почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны", — добавил Песков.В понедельник на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, где прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад". Он отметил, что не понимает "скреп" и считает, что "наверное, гордиться просто нечем".Его адвокат Сергей Жорин заявил, что артист не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом".

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/pevtsov-1756268452.html

https://ria.ru/20210913/spch-1749908727.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий песков, великая отечественная война (1941-1945), моргенштерн (алишер моргенштерн), россия