12:50 26.10.2021 (обновлено: 13:41 26.10.2021)
Песков дал совет Моргенштерну после его слов о Великой Отечественной войне
Песков порекомендовал Моргенштерну поговорить о важности Дня Победы с ветеранами
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова рэпера Моргенштерна о Дне Победы, отметив, что известные люди должны отвечать за свои заявления.
"Безусловно, те молодые люди, которые знамениты, которые пользуются популярностью у своих сверстников, они должны понимать, что они так или иначе несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для всей нашей страны понятия, как День Победы. Они должны нести за это моральную ответственность. Именно моральную", — сказал представитель Кремля.
По его словам, такие суждения, "скорее всего" происходят не "по злобе", а от незнания.
"Да вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать, чисто по-человечески, наверняка у них есть дедушки, бабушки — поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану <...> и поговорите с ними — и спросите, почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны", — добавил Песков.
В понедельник на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, где прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад". Он отметил, что не понимает "скреп" и считает, что "наверное, гордиться просто нечем".
Его адвокат Сергей Жорин заявил, что артист не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом".
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