https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756390349.html

В молдавском Кагуле из-за дефицита газа потушили Вечный огонь

В молдавском Кагуле из-за дефицита газа потушили Вечный огонь - РИА Новости, 26.10.2021

В молдавском Кагуле из-за дефицита газа потушили Вечный огонь

Вечный огонь на братской могиле советских солдат в городе Кагул на юге Молдавии потушен в целях экономии, сообщил во вторник председатель Национального... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:35

2021-10-26T20:35

2021-10-26T20:35

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КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Вечный огонь на братской могиле советских солдат в городе Кагул на юге Молдавии потушен в целях экономии, сообщил во вторник председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В связи с этим потребителей призвали экономить потребление газа.Минобороны Молдавии 22 октября на несколько часов потушило Вечный огонь на мемориале в Кишиневе (частица огня была перенесена в музей военной славы), объяснив это энергетическим кризисом и погодными условиями. Премьер страны Наталья Гаврилица заверила, что дело было лишь в технической неисправности."Вечный огонь в целях экономии погашен в городе Кагуле на братской могиле советских воинов. Среди захороненных - украинец, Герой Советского Союза, начальник штаба 1844 истребительно-противотанкового полка Михаил Перевозный, погибший при освобождении Румынии от фашизма", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Глава комитета "Победа", который также занимается розыском и захоронением погибших при освобождении Молдавии, риторически интересуется, сколько "сэкономит Кагул на беспамятстве".Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

https://ria.ru/20211015/moldaviya-1754784445.html

https://ria.ru/20211022/gaz-1755737090.html

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в мире, молдавия, газпром, кагул, молдовагаз, минобороны молдавии, россия