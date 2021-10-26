В молдавском Кагуле из-за дефицита газа потушили Вечный огонь
В молдавском городе Кагуле из-за дефицита газа потушили Вечный огонь
© Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкПрохожие у Вечного огня в Кишиневе, который был потушен из-за газового кризиса
© Sputnik / Sputnik
КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Вечный огонь на братской могиле советских солдат в городе Кагул на юге Молдавии потушен в целях экономии, сообщил во вторник председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В связи с этим потребителей призвали экономить потребление газа.
15 октября, 17:40Жителей Молдавии попросили сократить потребление газа из-за кризиса
Минобороны Молдавии 22 октября на несколько часов потушило Вечный огонь на мемориале в Кишиневе (частица огня была перенесена в музей военной славы), объяснив это энергетическим кризисом и погодными условиями. Премьер страны Наталья Гаврилица заверила, что дело было лишь в технической неисправности.
"Вечный огонь в целях экономии погашен в городе Кагуле на братской могиле советских воинов. Среди захороненных - украинец, Герой Советского Союза, начальник штаба 1844 истребительно-противотанкового полка Михаил Перевозный, погибший при освобождении Румынии от фашизма", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Глава комитета "Победа", который также занимается розыском и захоронением погибших при освобождении Молдавии, риторически интересуется, сколько "сэкономит Кагул на беспамятстве".
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>
22 октября, 09:57Премьер Молдавии не уверена в успехе переговоров с "Газпромом"