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В Минздраве рассказали, чего не стоит делать в нерабочие дни
В Минздраве рассказали, чего не стоит делать в нерабочие дни - РИА Новости, 26.10.2021
В Минздраве рассказали, чего не стоит делать в нерабочие дни
В период нерабочих дней нужно продолжать сохранять привычный режим дня, пищевые привычки и постараться оставаться дома, чтобы разорвать цепочки передачи вируса... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:42
2021-10-26T16:42
2021-10-26T16:42
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. В период нерабочих дней нужно продолжать сохранять привычный режим дня, пищевые привычки и постараться оставаться дома, чтобы разорвать цепочки передачи вируса и остановить инфекцию, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.Президент России Владимир Путин в минувшую среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с пандемией коронавируса. При этом российским регионам предоставлено право ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября."Не нужно изменять режим дня, поскольку выходные, хочется немножко попозже лечь, попозже встать... нужно режимить - вставать в одно и то же время, ложиться, пищевой режим соблюдать. Кроме того, естественно, надо сделать все, чтобы остаться дома, чтобы соблюдать дистанцию, чтобы разобщить возможные контакты и тем самым остановить инфекцию", - сказала Драпкина на пресс-конференции на тему: "Как сохранить и укрепить здоровье в период нерабочих дней".Она отметила, что тем, кто еще не привился от коронавирусной инфекции, в эти дни следует сделать это."Отдохните, займитесь здоровьем, вакцинируйтесь", - подчеркнула Драпкина.
https://ria.ru/20211026/vaktsina-1756228143.html
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В Минздраве рассказали, чего не стоит делать в нерабочие дни
Терапевт Минздрава Драпкина посоветовала в нерабочие дни отдохнуть и привиться