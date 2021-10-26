https://ria.ru/20211026/minzdrav-1756344466.html

В Минздраве рассказали, чего не стоит делать в нерабочие дни

В Минздраве рассказали, чего не стоит делать в нерабочие дни - РИА Новости, 26.10.2021

В Минздраве рассказали, чего не стоит делать в нерабочие дни

В период нерабочих дней нужно продолжать сохранять привычный режим дня, пищевые привычки и постараться оставаться дома, чтобы разорвать цепочки передачи вируса... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:42

2021-10-26T16:42

2021-10-26T16:42

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. В период нерабочих дней нужно продолжать сохранять привычный режим дня, пищевые привычки и постараться оставаться дома, чтобы разорвать цепочки передачи вируса и остановить инфекцию, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.Президент России Владимир Путин в минувшую среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с пандемией коронавируса. При этом российским регионам предоставлено право ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября."Не нужно изменять режим дня, поскольку выходные, хочется немножко попозже лечь, попозже встать... нужно режимить - вставать в одно и то же время, ложиться, пищевой режим соблюдать. Кроме того, естественно, надо сделать все, чтобы остаться дома, чтобы соблюдать дистанцию, чтобы разобщить возможные контакты и тем самым остановить инфекцию", - сказала Драпкина на пресс-конференции на тему: "Как сохранить и укрепить здоровье в период нерабочих дней".Она отметила, что тем, кто еще не привился от коронавирусной инфекции, в эти дни следует сделать это."Отдохните, займитесь здоровьем, вакцинируйтесь", - подчеркнула Драпкина.

https://ria.ru/20211026/vaktsina-1756228143.html

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