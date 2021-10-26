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МИД прокомментировал урегулирование ситуации на Корейском полуострове
МИД прокомментировал урегулирование ситуации на Корейском полуострове - РИА Новости, 26.10.2021
МИД прокомментировал урегулирование ситуации на Корейском полуострове
Москва и Сеул выступают за политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Корейском полуострове, заявило Министерство иностранных дел России перед визитом... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:19
2021-10-26T19:19
в мире
мид южной кореи
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
корейский полуостров
мун чжэ ин
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Москва и Сеул выступают за политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Корейском полуострове, заявило Министерство иностранных дел России перед визитом главы МИД Южной Кореи Чон Ый Ёна в РФ.Согласно сообщению ведомства, визит состоится 27 октября, планируется встреча южнокорейского министра с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Главы внешнеполитических ведомств обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, включая активизацию политического взаимодействия на различных уровнях по мере нормализации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении на сайте министерства.Кроме того, министры рассмотрят тему торгово-экономического сотрудничества, в том числе в контексте реализации предложенной президентом Мун Чжэ Ином на третьем Восточном экономическом форуме в 2017 году концепции "Девяти мостов", охватывающей кооперацию в таких областях, как энергетика, транспорт, судостроение, сельское хозяйство, образование и здравоохранение."Особое внимание будет уделено продвижению совместных инвестиционных проектов в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике", - отметило министерство, добавив, что одной из главных тем на предстоящих переговорах станут также совместные усилия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и по обеспечению санитарно-эпидемической безопасности."Предполагается провести обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. Российская Федерация и Республика Корея привержены схожим подходам к решению всего комплекса проблем субрегиона, выступают за их политико-дипломатическое урегулирование, поддерживают идею скорейшего возобновления переговорного процесса между всеми вовлеченными сторонами", - подчеркнули в МИД России.
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в мире, мид южной кореи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), корейский полуостров, мун чжэ ин, россия
19:19 26.10.2021
 
МИД прокомментировал урегулирование ситуации на Корейском полуострове

МИД: Москва и Сеул выступают за мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Москва и Сеул выступают за политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Корейском полуострове, заявило Министерство иностранных дел России перед визитом главы МИД Южной Кореи Чон Ый Ёна в РФ.
Согласно сообщению ведомства, визит состоится 27 октября, планируется встреча южнокорейского министра с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, включая активизацию политического взаимодействия на различных уровнях по мере нормализации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Кроме того, министры рассмотрят тему торгово-экономического сотрудничества, в том числе в контексте реализации предложенной президентом Мун Чжэ Ином на третьем Восточном экономическом форуме в 2017 году концепции "Девяти мостов", охватывающей кооперацию в таких областях, как энергетика, транспорт, судостроение, сельское хозяйство, образование и здравоохранение.
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"Особое внимание будет уделено продвижению совместных инвестиционных проектов в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике", - отметило министерство, добавив, что одной из главных тем на предстоящих переговорах станут также совместные усилия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и по обеспечению санитарно-эпидемической безопасности.
"Предполагается провести обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. Российская Федерация и Республика Корея привержены схожим подходам к решению всего комплекса проблем субрегиона, выступают за их политико-дипломатическое урегулирование, поддерживают идею скорейшего возобновления переговорного процесса между всеми вовлеченными сторонами", - подчеркнули в МИД России.
 
В миреМИД Южной КореиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Корейский полуостровМун Чжэ ИнРоссия
 
 
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