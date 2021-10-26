МИД прокомментировал урегулирование ситуации на Корейском полуострове
МИД: Москва и Сеул выступают за мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Москва и Сеул выступают за политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Корейском полуострове, заявило Министерство иностранных дел России перед визитом главы МИД Южной Кореи Чон Ый Ёна в РФ.
Согласно сообщению ведомства, визит состоится 27 октября, планируется встреча южнокорейского министра с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, включая активизацию политического взаимодействия на различных уровнях по мере нормализации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Кроме того, министры рассмотрят тему торгово-экономического сотрудничества, в том числе в контексте реализации предложенной президентом Мун Чжэ Ином на третьем Восточном экономическом форуме в 2017 году концепции "Девяти мостов", охватывающей кооперацию в таких областях, как энергетика, транспорт, судостроение, сельское хозяйство, образование и здравоохранение.
"Особое внимание будет уделено продвижению совместных инвестиционных проектов в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике", - отметило министерство, добавив, что одной из главных тем на предстоящих переговорах станут также совместные усилия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и по обеспечению санитарно-эпидемической безопасности.
"Предполагается провести обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. Российская Федерация и Республика Корея привержены схожим подходам к решению всего комплекса проблем субрегиона, выступают за их политико-дипломатическое урегулирование, поддерживают идею скорейшего возобновления переговорного процесса между всеми вовлеченными сторонами", - подчеркнули в МИД России.