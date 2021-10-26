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МИД призвал судостроительную отрасль готовиться к серьезным испытаниям
МИД призвал судостроительную отрасль готовиться к серьезным испытаниям - РИА Новости, 26.10.2021
МИД призвал судостроительную отрасль готовиться к серьезным испытаниям
Судостроительной отрасли России и гражданскому судостроению страны в условиях жесткой конкуренции и недоброжелательного политического фона придется пройти... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:48
2021-10-26T18:48
2021-10-26T18:48
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Судостроительной отрасли России и гражданскому судостроению страны в условиях жесткой конкуренции и недоброжелательного политического фона придется пройти серьезные испытания, сказал замглавы МИД РФ Александр Панкин."Нам кажется, что в условиях этой жесточайшей конкуренции, подпитываемой к тому же политическим недоброжелательством, судостроительной отрасли России, гражданскому судостроению придется выдерживать очень серьезные испытания и готовиться к ним", - отметил Панкин на круглом столе в Совете Федерации, посвященном вопросам поддержки развития судостроения в России.Представитель МИД пояснил, что международная морская организация ставит цель сократить эмиссию парниковых газов на 50% к 2050 году. "А это всего лишь через 30 лет. На европейском уровне хотят сократить эмиссию от речных судов на 35% к 2035 году по отношению к 2015 году. Это - амбициозные задачи, за ними, безусловно, последует государственное регулирование, либо национальное, либо интеграционное, как у ЕС, требование", - уточнил Панкин.Он добавил, что сегодня следовало бы работать "не только на перспективу, но и на очень дальнюю перспективу". "Как в плане производства, так и в плане обновления, модернизации нашего флота. Если мы ведем речь о международной деятельности", - добавил представитель МИД РФ.
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экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
МИД призвал судостроительную отрасль готовиться к серьезным испытаниям
МИД: судостроению придется пройти серьезные испытания в условиях жесткой конкуренции
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Судостроительной отрасли России
и гражданскому судостроению страны в условиях жесткой конкуренции и недоброжелательного политического фона придется пройти серьезные испытания, сказал замглавы МИД РФ Александр Панкин
.
"Нам кажется, что в условиях этой жесточайшей конкуренции, подпитываемой к тому же политическим недоброжелательством, судостроительной отрасли России, гражданскому судостроению придется выдерживать очень серьезные испытания и готовиться к ним", - отметил Панкин на круглом столе в Совете Федерации
, посвященном вопросам поддержки развития судостроения в России.
Представитель МИД пояснил, что международная морская организация ставит цель сократить эмиссию парниковых газов на 50% к 2050 году. "А это всего лишь через 30 лет. На европейском уровне хотят сократить эмиссию от речных судов на 35% к 2035 году по отношению к 2015 году. Это - амбициозные задачи, за ними, безусловно, последует государственное регулирование, либо национальное, либо интеграционное, как у ЕС, требование", - уточнил Панкин.
Он добавил, что сегодня следовало бы работать "не только на перспективу, но и на очень дальнюю перспективу". "Как в плане производства, так и в плане обновления, модернизации нашего флота. Если мы ведем речь о международной деятельности", - добавил представитель МИД РФ.