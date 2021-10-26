https://ria.ru/20211026/kovitidi-1756291724.html

В Совфеде предупредили о последствиях решения суда по скифскому золоту

В Совфеде предупредили о последствиях решения суда по скифскому золоту - РИА Новости, 26.10.2021

В Совфеде предупредили о последствиях решения суда по скифскому золоту

Решение Нидерландов по "скифскому золоту" - опасный международно-правовой инцидент, золото не принадлежит Украине, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:18

2021-10-26T13:18

2021-10-26T13:18

украина

совет федерации рф

ситуация вокруг коллекции скифского золота

ольга ковитиди

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Решение Нидерландов по "скифскому золоту" - опасный международно-правовой инцидент, золото не принадлежит Украине, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Забирая у крымчан "скифское золото", голландский суд создал опасный международно-правовой прецедент", - сказала сенатор.Она подчеркнула, что скифское золото, вывезенное из Крыма, принадлежит народу Крыма, который является частью России."Это наше историческое наследие, оставленное нашими предками. И ни один суд не имеет права лишать народ своего исторического наследия. В этом я твердо уверена", - заявила Ковитиди.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Во вторник стало известно, что апелляционный суд Амстердама счел "скифское золото" украинской собственностью.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

украина

россия

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украина, совет федерации рф, ситуация вокруг коллекции скифского золота, ольга ковитиди, россия