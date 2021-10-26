10:44 26.10.2021 (обновлено: 11:06 26.10.2021)
Рогозин заявил о возросшем интересе туристов после полета "киноэкипажа"
Рогозин: съемки фильма "Вызов" привлекли внимание потенциальных космических туристов
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
ДУБАЙ (ОАЭ), 26 окт - РИА Новости. Организация съемок художественного фильма "Вызов" в космосе вызвала приток потенциальных космических туристов, готовых лететь на российском космическом корабле "Союз", рассказал в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Есть приток желающих лететь на российской транспортной космической системе. О каком количестве идет речь, кто это, из каких они стран - это пока коммерческая тайна. Могу сказать лишь, что количество желающих полететь на "Союзе" сильно увеличилось", - рассказал Рогозин.
17 октября, 11:47КультураПервый в мире космический киноэкипаж вернулся на Землю
Как сообщалось ранее, компания-оператор космического туризма Space Adventures фиксирует рост интереса потенциальных туристов к полетам на российском корабле "Союз" на фоне состоявшегося визита "киноэкипажа" на МКС.
"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и "Роскосмосом". Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.
Проект привлек внимание широкой аудитории. Все этапы подготовки к полету демонстрировались в эфире Первого канала. Трансляция запуска с космодрома Байконур корабля с "киноэкипажем" набрала в интернете более 13 миллионов просмотров.
На сегодняшний день в космос на кораблях "Союз" слетали восемь космических туристов, один из них дважды. Очередной полет сразу двух туристов планируется в декабре. Еще один полет - с возможным выходом одного из туристов в открытый космос - намечается в 2023-2024 годах.
Сейчас стоимость турпутевки на МКС - около 50 миллионов долларов США, рассказали ранее в Space Adventures. Компания также сообщала, что к ним в том числе обращались российские граждане, но отказались из-за длительного периода подготовки и невозможности на этот срок отказаться от работы. В то же время ранее командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал РИА Новости, что полет "киноэкипажа" на МКС позволил Центру подготовки космонавтов разработать и протестировать укороченную методику подготовки участников космического полета, которая может заинтересовать именно таких потенциальных туристов, которые не могут на длительное время расстаться с работой.