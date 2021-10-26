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Дмитрий Рогозин: для плодотворного сотрудничества с НАСА санкции надо снять
Дмитрий Рогозин: для плодотворного сотрудничества с НАСА санкции надо снять - РИА Новости, 26.10.2021
Дмитрий Рогозин: для плодотворного сотрудничества с НАСА санкции надо снять
В эти дни в Дубае на 72-й Международный астронавтический конгресс собрались сверить часы главы практически всех космических агентств и аэрокосмических компаний... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:00
2021-10-26T11:00
интервью
дмитрий рогозин
наса
роскосмос
космос - риа наука
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
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В эти дни в Дубае на 72-й Международный астронавтический конгресс собрались сверить часы главы практически всех космических агентств и аэрокосмических компаний мира. Они представляют свои новейшие разработки и согласовывают планы сотрудничества. Тон задаст планируемая на вторник встреча между "Роскосмосом" и НАСА. О планах переговоров с представителями НАСА, санкциях, космическом туризме и планах развития российской пилотируемой программы в интервью корреспонденту РИА Новости в странах Персидского залива Юлии Троицкой на полях конгресса рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.– Глава НАСА Бил Нельсон не приехал на конгресс. Американское аэрокосмическое агентство представляет его заместитель Пэм Мелрой. Будете ли вы встречаться с ней на полях конгресса, и если да – какие вопросы будете обсуждать?– Да, встречу планируем на сегодня. Намерены обсудить текущие работы на МКС, вопросы, связанные с продлением эксплуатации станции. Это вопрос не политический, а сугубо технический, основанный на состоянии российского и американского сегментов. Кроме того, обсудим и другие совместные проекты, например, участие американских партнеров в российской межпланетной миссии "Венера-Д".– Для того чтобы российская сторона продлила эксплуатацию своего сегмента МКС на сроки после 2024 года, требуется решение правительства. Когда оно может быть принято?– Ответ на этот вопрос комплексный. Он зависит от того, что мы ждем дальше от развития российской пилотируемой космонавтики. С января 2022 года начинаем работу над эскизным проектом Российской орбитальной служебной станции с тем, чтобы обеспечить плавный переход между завершением работы МКС и переходом к эксплуатации национальной орбитальной станции. По итогам разработки эскизного проекта представим в правительство комплексный взгляд на развитие отечественной пилотируемой космонавтики, который будет включать планы по созданию Российской орбитальной служебной станции, а от этого будут зависеть сроки эксплуатации МКС.– Будете ли обсуждать с представителем НАСА вопросы снятия американских санкций с научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра "Прогресс"?– Мы постоянно с ними об этом говорим. Помните знаменитую фразу древнеримского политика, которой он завершал любую речь: "Карфаген должен быть разрушен"? Вот и мы на каждых переговорах с коллегами из НАСА заявляем, что "Карфаген должен быть разрушен": для плодотворного сотрудничества санкции нужно снять.– И что они отвечают?– Они плавно идут в эту сторону.– Будете ли вы обсуждать вопросы возможного продления полетов американских астронавтов на российских космических кораблях "Союз"?– Мы будем обсуждать с руководством НАСА возможность перекрестных полетов. По итогам этих переговоров сформируем экипажи – выберем космонавтов, которые полетят на Crew Dragon, и астронавтов, которые полетят на "Союзе".– В августе ваш заместитель по международному сотрудничеству Сергей Савельев рассказал, что в рамках Международного астронавтического конгресса в ОАЭ в октябре могут быть озвучены имена двух туристов, которые отправятся в космос на российском корабле "Союз" после 2023 года. Расскажите, кто они? И как съемки фильма "Вызов" повлияли на интерес к полетам на "Союзе"?– Есть приток желающих лететь на российской транспортной космической системе. О каком количестве идет речь, кто это, из каких они стран, – это пока коммерческая тайна. Могу сказать лишь, что количество желающих полететь на "Союзе" сильно увеличилось. Конкретику сообщим чуть позже.– До первого испытательного запуска нового космического корабля "Орел" остается не так много времени. Может ли он быть отложен?– Нет, с нас никто не снимает задачу обеспечить в декабре 2023 года с космодрома Восточный первый запуск корабля в беспилотном режиме. Другое дело, что испытания корабля могут быть растянуты в соответствии с более рациональным графиком с учетом того, что штатная ракета для корабля "Орел" – ракета сверхтяжелого класса, а не "Ангара". На "Ангаре" мы будем периодически проводить запуски "Орла" к МКС, а также к Российской орбитальной служебной станции, которая появится у нас после 2026 года.В 2023 году мы запуск обеспечим, а дальше определимся, как будем проводить его летные испытания. Потому что это корабль лунный, его предназначение – полеты в дальний космос, значит для летных испытаний потребуется сверхтяжелая ракета.Для нас сейчас гораздо более важной задачей является создание современной транспортной системы для запуска грузов на низкие орбиты, то есть универсального корабля в грузовом и пилотируемом вариантах, который сможет обслуживать новую российскую пилотируемую станцию. Сегодня над этим проектом думает Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и по мере готовности будет вносить свои предложения в "Роскосмос".
https://ria.ru/20210604/rogozin-1735534340.html
https://ria.ru/20211009/irkut-1753780133.html
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интервью, дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс)
11:00 26.10.2021
 

Дмитрий Рогозин: для плодотворного сотрудничества с НАСА санкции надо снять

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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В эти дни в Дубае на 72-й Международный астронавтический конгресс собрались сверить часы главы практически всех космических агентств и аэрокосмических компаний мира. Они представляют свои новейшие разработки и согласовывают планы сотрудничества. Тон задаст планируемая на вторник встреча между "Роскосмосом" и НАСА. О планах переговоров с представителями НАСА, санкциях, космическом туризме и планах развития российской пилотируемой программы в интервью корреспонденту РИА Новости в странах Персидского залива Юлии Троицкой на полях конгресса рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
– Глава НАСА Бил Нельсон не приехал на конгресс. Американское аэрокосмическое агентство представляет его заместитель Пэм Мелрой. Будете ли вы встречаться с ней на полях конгресса, и если да – какие вопросы будете обсуждать?
– Да, встречу планируем на сегодня. Намерены обсудить текущие работы на МКС, вопросы, связанные с продлением эксплуатации станции. Это вопрос не политический, а сугубо технический, основанный на состоянии российского и американского сегментов. Кроме того, обсудим и другие совместные проекты, например, участие американских партнеров в российской межпланетной миссии "Венера-Д".
– Для того чтобы российская сторона продлила эксплуатацию своего сегмента МКС на сроки после 2024 года, требуется решение правительства. Когда оно может быть принято?
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– Ответ на этот вопрос комплексный. Он зависит от того, что мы ждем дальше от развития российской пилотируемой космонавтики. С января 2022 года начинаем работу над эскизным проектом Российской орбитальной служебной станции с тем, чтобы обеспечить плавный переход между завершением работы МКС и переходом к эксплуатации национальной орбитальной станции. По итогам разработки эскизного проекта представим в правительство комплексный взгляд на развитие отечественной пилотируемой космонавтики, который будет включать планы по созданию Российской орбитальной служебной станции, а от этого будут зависеть сроки эксплуатации МКС.
– Будете ли обсуждать с представителем НАСА вопросы снятия американских санкций с научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра "Прогресс"?
– Мы постоянно с ними об этом говорим. Помните знаменитую фразу древнеримского политика, которой он завершал любую речь: "Карфаген должен быть разрушен"? Вот и мы на каждых переговорах с коллегами из НАСА заявляем, что "Карфаген должен быть разрушен": для плодотворного сотрудничества санкции нужно снять.
– И что они отвечают?
– Они плавно идут в эту сторону.
– Будете ли вы обсуждать вопросы возможного продления полетов американских астронавтов на российских космических кораблях "Союз"?
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– Мы будем обсуждать с руководством НАСА возможность перекрестных полетов. По итогам этих переговоров сформируем экипажи – выберем космонавтов, которые полетят на Crew Dragon, и астронавтов, которые полетят на "Союзе".
– В августе ваш заместитель по международному сотрудничеству Сергей Савельев рассказал, что в рамках Международного астронавтического конгресса в ОАЭ в октябре могут быть озвучены имена двух туристов, которые отправятся в космос на российском корабле "Союз" после 2023 года. Расскажите, кто они? И как съемки фильма "Вызов" повлияли на интерес к полетам на "Союзе"?
– Есть приток желающих лететь на российской транспортной космической системе. О каком количестве идет речь, кто это, из каких они стран, – это пока коммерческая тайна. Могу сказать лишь, что количество желающих полететь на "Союзе" сильно увеличилось. Конкретику сообщим чуть позже.
– До первого испытательного запуска нового космического корабля "Орел" остается не так много времени. Может ли он быть отложен?
– Нет, с нас никто не снимает задачу обеспечить в декабре 2023 года с космодрома Восточный первый запуск корабля в беспилотном режиме. Другое дело, что испытания корабля могут быть растянуты в соответствии с более рациональным графиком с учетом того, что штатная ракета для корабля "Орел" – ракета сверхтяжелого класса, а не "Ангара". На "Ангаре" мы будем периодически проводить запуски "Орла" к МКС, а также к Российской орбитальной служебной станции, которая появится у нас после 2026 года.
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В 2023 году мы запуск обеспечим, а дальше определимся, как будем проводить его летные испытания. Потому что это корабль лунный, его предназначение – полеты в дальний космос, значит для летных испытаний потребуется сверхтяжелая ракета.
Для нас сейчас гораздо более важной задачей является создание современной транспортной системы для запуска грузов на низкие орбиты, то есть универсального корабля в грузовом и пилотируемом вариантах, который сможет обслуживать новую российскую пилотируемую станцию. Сегодня над этим проектом думает Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и по мере готовности будет вносить свои предложения в "Роскосмос".
 
ИнтервьюДмитрий РогозинНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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