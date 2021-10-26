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Казахстан предоставил транзитный коридор для перелета афганских женщин
Казахстан предоставил транзитный коридор для перелета афганских женщин - РИА Новости, 26.10.2021
Казахстан предоставил транзитный коридор для перелета афганских женщин
Казахстан предоставил транзитный коридор для перелета афганских женщин - судей и парламентариев - и членов их семей через аэропорт Алма-Аты в третьи страны,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:06
2021-10-26T13:06
2021-10-26T13:06
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АЛМА-АТА, 26 окт - РИА Новости. Казахстан предоставил транзитный коридор для перелета афганских женщин - судей и парламентариев - и членов их семей через аэропорт Алма-Аты в третьи страны, сообщила пресс-служба МИД Казахстана."Исходя из приверженности Республики Казахстан своим международным обязательствам в гуманитарной сфере, главой государства принято решение предоставить транзитный коридор для афганских женщин – судей и парламентариев - и членов их семей", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Казахстана.Согласно сообщению, "транзит осуществлён в сотрудничестве с международными неправительственными организациями" через аэропорт Алма-Аты "для дальнейшего пролёта в третьи страны".
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в мире, казахстан, афганистан, мид казахстана, женщины
Казахстан предоставил транзитный коридор для перелета афганских женщин
Казахстан предоставил транзитный коридор для перелета афганских женщин в третьи страны