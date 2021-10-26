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В Госдуме призвали к обязательной установке в домах датчиков утечки газа
В Госдуме призвали к обязательной установке в домах датчиков утечки газа - РИА Новости, 26.10.2021
В Госдуме призвали к обязательной установке в домах датчиков утечки газа
Замглавы комитета ГД по ЖКХ Александр Аксененко (СР – ЗП) заявил о необходимости введения обязательной установки датчиков по контролю газа за счет фонда... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:02
2021-10-26T15:02
общество
взрыв бытового газа в набережных челнах
госдума рф
справедливая россия
жкх
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Замглавы комитета ГД по ЖКХ Александр Аксененко (СР – ЗП) заявил о необходимости введения обязательной установки датчиков по контролю газа за счет фонда капремонта после чрезвычайного происшествия в Набережных Челнах.По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице."Наша фракция давно говорит об этом. Нужно ввести обязательную установку датчиков утечки газа. Их установку нужно предусмотреть за счет фонда капитального ремонта. Но это не должно ложиться на плечи незащищенных слоев населения. Датчики необходимы, поскольку часто такие утечки следствие человеческого фактора", - заявил Аксененко РИА Новости.Фракция внесла законопроект о таких датчиках, отметил он.Фракция "Справедливая Россия" в январе 2019 года внесла в Госдуму законопроект об установке автоматизированных датчиков контроля обеспечения газовой безопасности за счет средств капремонта. Подобная система будет оповещать о высокой концентрации газа диспетчерскую службу и перекрывать подачу в дом. Поправку внесли депутаты Сергей Миронов, Галина Хованская, Олег Нилов, Михаил Емельянов, Ирина Гусева.Ранее бывшая комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская, оснащение датчиками домов, сообщила, что в стране 90% жилищного фонда – старые дома. -0-
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общество, взрыв бытового газа в набережных челнах, госдума рф, справедливая россия, жкх
15:02 26.10.2021
 
В Госдуме призвали к обязательной установке в домах датчиков утечки газа

В Госдуме заявили о необходимости установки датчиков газа после взрыва в Набережных Челнах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник АО "Газпром газораспределение Тамбов" проверяет на утечку фасадный газопровод в многоквартирном жилом доме Тамбове
Сотрудник АО Газпром газораспределение Тамбов проверяет на утечку фасадный газопровод в многоквартирном жилом доме Тамбове - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Замглавы комитета ГД по ЖКХ Александр Аксененко (СР – ЗП) заявил о необходимости введения обязательной установки датчиков по контролю газа за счет фонда капремонта после чрезвычайного происшествия в Набережных Челнах.
По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.
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"Наша фракция давно говорит об этом. Нужно ввести обязательную установку датчиков утечки газа. Их установку нужно предусмотреть за счет фонда капитального ремонта. Но это не должно ложиться на плечи незащищенных слоев населения. Датчики необходимы, поскольку часто такие утечки следствие человеческого фактора", - заявил Аксененко РИА Новости.
Фракция внесла законопроект о таких датчиках, отметил он.
Фракция "Справедливая Россия" в январе 2019 года внесла в Госдуму законопроект об установке автоматизированных датчиков контроля обеспечения газовой безопасности за счет средств капремонта. Подобная система будет оповещать о высокой концентрации газа диспетчерскую службу и перекрывать подачу в дом. Поправку внесли депутаты Сергей Миронов, Галина Хованская, Олег Нилов, Михаил Емельянов, Ирина Гусева.
Ранее бывшая комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская, оснащение датчиками домов, сообщила, что в стране 90% жилищного фонда – старые дома. -0-
 
ОбществоВзрыв бытового газа в Набережных ЧелнахГосдума РФСправедливая РоссияЖКХ
 
 
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