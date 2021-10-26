https://ria.ru/20211026/google-1756332715.html
В московский суд поступил административный протокол на Google
В московский суд поступил административный протокол на Google - РИА Новости, 26.10.2021
В московский суд поступил административный протокол на Google
Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы получил еще один административный протокол, составленный в отношении Google за отказ удалить... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:51
2021-10-26T15:51
2021-10-26T15:52
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы получил еще один административный протокол, составленный в отношении Google за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде."Суд рассмотрит протокол 8 ноября", - сказали в суде.Протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, Google грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В тот же день суд рассмотрит еще два аналогичных протокола на компанию, поступившие ранее. Таким образом, за день сумма штрафов может увеличиться на 12 миллионов рублей.Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов, Google – около 35 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755887494.html
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технологии, москва, google, криминал, россия
15:51 26.10.2021 (обновлено: 15:52 26.10.2021)
В московский суд поступил административный протокол на Google
Мировой суд Москвы получил административный протокол в отношении Google