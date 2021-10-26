https://ria.ru/20211026/google-1756332715.html

В московский суд поступил административный протокол на Google

В московский суд поступил административный протокол на Google - РИА Новости, 26.10.2021

В московский суд поступил административный протокол на Google

Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы получил еще один административный протокол, составленный в отношении Google за отказ удалить... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:51

2021-10-26T15:51

2021-10-26T15:52

технологии

москва

google

криминал

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_0:113:3076:1843_1920x0_80_0_0_3e51ece616a55899cc276214783d8608.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы получил еще один административный протокол, составленный в отношении Google за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде."Суд рассмотрит протокол 8 ноября", - сказали в суде.Протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, Google грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В тот же день суд рассмотрит еще два аналогичных протокола на компанию, поступившие ранее. Таким образом, за день сумма штрафов может увеличиться на 12 миллионов рублей.Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов, Google – около 35 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755887494.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, google, криминал, россия