https://ria.ru/20211026/drozdenko-1756321472.html

Дрозденко предложил СЕ активнее вовлекать молодежь в управление и политику

Дрозденко предложил СЕ активнее вовлекать молодежь в управление и политику - РИА Новости, 26.10.2021

Дрозденко предложил СЕ активнее вовлекать молодежь в управление и политику

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, возглавляющий российскую делегацию на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (СЕ),... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:03

2021-10-26T15:03

2021-10-26T15:03

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, возглавляющий российскую делегацию на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), предложил европейским коллегам масштабировать вовлечение молодёжи в управление и политику на местном и региональном уровне.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации, в качестве примера глава Ленобласти рассказал о Молодежном правительстве Ленинградской области и конкурсе "Губернаторский кадровый резерв", который прошел в этом году во второй раз."Властям надо активнее использовать молодежные платформы, включая тик-ток, для выстраивания отношений в виде открытых дискуссий, обсуждения актуальных проектов, проведение совместных акций и других", ─ отметил Дрозденко.Конкурс "Губернаторский кадровый резерв" инициирован губернатором Ленинградской области в 2019 году. Его цель — выявление перспективных и инициативных кадров для гражданской службы и муниципальной службы Ленинградской области. Он проводится на двух уровнях: муниципальном и региональном. В 2021 году конкурс проходил по 5 номинациям: "Комфортная городская среда, благоустройство", "Современное образование", "Социальная реформа", "Экология, обращение с отходами", "Экономика, финансы". По итогам рассмотрения заявок, к участию были допущены 215 конкурсантов (131 женщина, 84 мужчины). Возраст участников от 22 до 54 лет (средний возраст 34 года). В 2021 году в финал вышли 25 конкурсантов, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211013/sotrudnichestvo-1754358959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко