https://ria.ru/20211026/covid-19-1756313009.html

Больше трети заболевших COVID-19 приходится на три региона, заявила Попова

Больше трети заболевших COVID-19 приходится на три региона, заявила Попова - РИА Новости, 26.10.2021

Больше трети заболевших COVID-19 приходится на три региона, заявила Попова

На Москву, Подмосковье и Петербург приходится 35,7% всех заболевших коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:36

2021-10-26T14:36

2021-10-26T14:45

распространение коронавируса

анна попова

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На Москву, Подмосковье и Петербург приходится 35,7% всех заболевших коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Увеличилась доля столичных регионов, и сейчас на Москву, Московскую область и город Санкт-Петербург приходится 35,7% всей заболеваемости в Российской Федерации", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1755858941.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии