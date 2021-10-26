https://ria.ru/20211026/covid-19-1756313009.html
Больше трети заболевших COVID-19 приходится на три региона, заявила Попова
Больше трети заболевших COVID-19 приходится на три региона, заявила Попова - РИА Новости, 26.10.2021
Больше трети заболевших COVID-19 приходится на три региона, заявила Попова
На Москву, Подмосковье и Петербург приходится 35,7% всех заболевших коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:36
2021-10-26T14:36
2021-10-26T14:45
распространение коронавируса
анна попова
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На Москву, Подмосковье и Петербург приходится 35,7% всех заболевших коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Увеличилась доля столичных регионов, и сейчас на Москву, Московскую область и город Санкт-Петербург приходится 35,7% всей заболеваемости в Российской Федерации", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1755858941.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
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анна попова, общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:36 26.10.2021 (обновлено: 14:45 26.10.2021)
Больше трети заболевших COVID-19 приходится на три региона, заявила Попова
Попова: 35,7% заболевших коронавирусом приходится на Москву, Подмосковье и Петербург