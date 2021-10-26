Дэниел Чжоу: компания Huawei заинтересована в разработках российских ученых
© Фото : предоставлено пресс-службой HuaweiПрезидент Huawei в Евразии Дэниел Чжоу
© Фото : предоставлено пресс-службой Huawei
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Высокотехнологичный китайский концерн Huawei готов инвестировать в исследования российских ученых, сообщил журналистам президент компании Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу.
Он выступил в рамках круглого стола, предварившего открытие конференции Huawei "Цифровое сообщество 2021", которая проходит 26 и 27 октября в онлайн-режиме. Huawei Digital Community Conference (HDCC) – крупнейшая отраслевая конференция в сфере информационно-коммуникационных технологий, на которой ключевые тренды цифровизации обсудят бизнесмены, эксперты, политики.
© Фото : предоставлено пресс-службой HuaweiПрезидент Huawei в Евразии Дэниел Чжоу
© Фото : предоставлено пресс-службой Huawei
Президент Huawei в Евразии Дэниел Чжоу
Цифровые тренды ближайшего будущего
По словам Чжоу, в настоящий момент есть два направления, в которые компания инвестирует, в том числе, открывает новые подразделения для разработки этих трендов.
"В первую очередь, это цифровая энергетика. Сейчас во всем мире широко обсуждается тема углеродной нейтральности, поэтому мы создали подразделение, которое занимается цифровой энергетикой", - пояснил он.
Второе направление инвестиций – разработки, связанные с энергоэффективностью.
"Благодаря нашим инновациям, мы хотим повысить энергоэфективность базовых станций, центров обработки данных. Также мы занимаемся разработкой системы электрической тяги для автомобилей, которая называется M-Power с тем, чтобы повысить эффективность с 86 до 89%. Таким образом, продолжительность маршрута на одной зарядке будет увеличена на 4,5%", - отметил Чжоу, добавив, что все эти разработки можно увидеть на виртуальной выставке, которая пройдет в рамках конференции HDCC. При этом некоторые технологии будут представлены публике и экспертному сообществу впервые.
© Фото : предоставлено пресс-службой HuaweiПрезидент Huawei в Евразии Дэниел Чжоу
© Фото : предоставлено пресс-службой Huawei
Президент Huawei в Евразии Дэниел Чжоу
Спрос на цифру у бизнеса и власти
"Россия активно двигается в сторону четвертой технологической революции и проявляет себя в таких технологиях, как облачные платформы, искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей, большие данные. Huawei будет работать как с российскими предприятиями, так и с правительством. Мы видим, что и в частном, и в правительственном секторе – очень большой спрос на цифровую трансформацию", - заявил Чжоу.
По словам президента компании в регионе Евразия, многие российские партнеры Huawei уже достигли серьезных успехов в сфере цифровизации.
"В качестве примера могу привести нашего партнера – компанию "Сбер". Они показывают очень хорошие результаты, если сравнить с другими мировыми финансовыми организациями. Также можно назвать Федеральную налоговую службу, которая, благодаря своим компетенциям в области интеграции и разработки приложений, демонстрирует один из самых лучших в мире результатов", - отметил Чжоу.
Huawei, по словам Чжоу, хочет внести серьезный вклад в цифровую трансформацию России.
"Совместно с российскими партнерами мы хотим построить сообщество единого цифрового будущего. Huawei – это поставщик цифровых продуктов и услуг для того, чтобы обеспечить цифровизацию различных отраслей", - пояснил он.
Он добавил, что компании – авторы наиболее интересных разработок программного обеспечения могут совместно с Huawei выходить на международный рынок.
© Фото : предоставлено пресс-службой HuaweiПрезидент Huawei в Евразии Дэниел Чжоу
© Фото : предоставлено пресс-службой Huawei
Президент Huawei в Евразии Дэниел Чжоу
Таланты останутся дома
По словам Чжоу, одна из задач компании - развитие в России беспроводных сетей 5G.
"В мире действуют 176 сетей пятого стандарта, количество абонентов превысило 500 миллионов. И мы видим, что абоненты получают рост скоростей до десяти раз. Сейчас в мире насчитывается более 10 тысяч проектов в сфере 5G2B. Они могут быть интересны для российского рынка. Так, в Китае в сфере 5G2B есть интересные проекты в области горнодобывающей отрасли, портового хозяйства и производства, где человеку работать опасно", - подчеркнул он.
Следующим этапом для компании, сказал Чжоу, будет разработка оборудования, которое удовлетворит потребности как правительства, так и операторов сотовой связи, и будет обладать приемлемым соотношением цена-качество.
Он добавил, что Huawei проводит ежегодные соревнования в области информационно-коммуникационных технологий среди молодежи.
"За последние семь лет из региона Евразии в них приняло участие более 60 тысяч человек. Также у нас есть международный проект Seeds of the future ("Семена будущего"). Учащиеся из разных уголков мира получают возможность съездить в Китай и прикоснуться к передовым технологиям. В 97 российских вузах мы открыли ИКТ-академию Huawei", - рассказал Чжоу.
При этом молодые инженеры могут получить трудоустройство не только в Huawei, но и в компаниях, образующих экосистему компании.
"Для того, чтобы прикоснуться к высоким технологиям, не обязательно покидать родину, не надо ехать в Европу или Америку. Молодые специалисты могут оставаться в своей стране и вносить вклад в разработку высоких технологий", - подчеркнул Чжоу.