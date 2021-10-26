https://ria.ru/20211026/chzhou-1756250831.html

Дэниел Чжоу: компания Huawei заинтересована в разработках российских ученых

Дэниел Чжоу: компания Huawei заинтересована в разработках российских ученых - РИА Новости, 26.10.2021

Дэниел Чжоу: компания Huawei заинтересована в разработках российских ученых

Высокотехнологичный китайский концерн Huawei готов инвестировать в исследования российских ученых, сообщил журналистам президент компании Huawei в регионе... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:14

2021-10-26T12:14

2021-10-26T12:14

экономика

технологии

китай

huawei technologies

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Высокотехнологичный китайский концерн Huawei готов инвестировать в исследования российских ученых, сообщил журналистам президент компании Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу.Он выступил в рамках круглого стола, предварившего открытие конференции Huawei "Цифровое сообщество 2021", которая проходит 26 и 27 октября в онлайн-режиме. Huawei Digital Community Conference (HDCC) – крупнейшая отраслевая конференция в сфере информационно-коммуникационных технологий, на которой ключевые тренды цифровизации обсудят бизнесмены, эксперты, политики.Цифровые тренды ближайшего будущегоПо словам Чжоу, в настоящий момент есть два направления, в которые компания инвестирует, в том числе, открывает новые подразделения для разработки этих трендов.Второе направление инвестиций – разработки, связанные с энергоэффективностью."Благодаря нашим инновациям, мы хотим повысить энергоэфективность базовых станций, центров обработки данных. Также мы занимаемся разработкой системы электрической тяги для автомобилей, которая называется M-Power с тем, чтобы повысить эффективность с 86 до 89%. Таким образом, продолжительность маршрута на одной зарядке будет увеличена на 4,5%", - отметил Чжоу, добавив, что все эти разработки можно увидеть на виртуальной выставке, которая пройдет в рамках конференции HDCC. При этом некоторые технологии будут представлены публике и экспертному сообществу впервые.Спрос на цифру у бизнеса и власти"Россия активно двигается в сторону четвертой технологической революции и проявляет себя в таких технологиях, как облачные платформы, искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей, большие данные. Huawei будет работать как с российскими предприятиями, так и с правительством. Мы видим, что и в частном, и в правительственном секторе – очень большой спрос на цифровую трансформацию", - заявил Чжоу.По словам президента компании в регионе Евразия, многие российские партнеры Huawei уже достигли серьезных успехов в сфере цифровизации.Huawei, по словам Чжоу, хочет внести серьезный вклад в цифровую трансформацию России."Совместно с российскими партнерами мы хотим построить сообщество единого цифрового будущего. Huawei – это поставщик цифровых продуктов и услуг для того, чтобы обеспечить цифровизацию различных отраслей", - пояснил он.Он добавил, что компании – авторы наиболее интересных разработок программного обеспечения могут совместно с Huawei выходить на международный рынок.Таланты останутся домаПо словам Чжоу, одна из задач компании - развитие в России беспроводных сетей 5G."В мире действуют 176 сетей пятого стандарта, количество абонентов превысило 500 миллионов. И мы видим, что абоненты получают рост скоростей до десяти раз. Сейчас в мире насчитывается более 10 тысяч проектов в сфере 5G2B. Они могут быть интересны для российского рынка. Так, в Китае в сфере 5G2B есть интересные проекты в области горнодобывающей отрасли, портового хозяйства и производства, где человеку работать опасно", - подчеркнул он. Следующим этапом для компании, сказал Чжоу, будет разработка оборудования, которое удовлетворит потребности как правительства, так и операторов сотовой связи, и будет обладать приемлемым соотношением цена-качество.Он добавил, что Huawei проводит ежегодные соревнования в области информационно-коммуникационных технологий среди молодежи.При этом молодые инженеры могут получить трудоустройство не только в Huawei, но и в компаниях, образующих экосистему компании."Для того, чтобы прикоснуться к высоким технологиям, не обязательно покидать родину, не надо ехать в Европу или Америку. Молодые специалисты могут оставаться в своей стране и вносить вклад в разработку высоких технологий", - подчеркнул Чжоу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, китай, huawei technologies, 5g, россия